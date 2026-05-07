Οι δύο Ολλανδοί που πέθαναν από χανταϊό είχαν ταξιδέψει σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη πριν από την κρουαζιέρα
Οι δύο Ολλανδοί που πέθαναν από χανταϊό είχαν ταξιδέψει σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη πριν από την κρουαζιέρα
Σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των κινήσεων των επιβατών του MV Hondius – Οι αρχές της Αργεντινής αναφέρουν ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί πού μολύνθηκαν οι ασθενείς
Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του από χανταϊό είχε πραγματοποιήσει πολύμηνο ταξίδι σε χώρες της Νότιας Αμερικής πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Αργεντινής. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι διαδικασίες ιχνηλάτησης των επαφών και των μετακινήσεων των επιβατών, ενώ ειδικά αεροασθενοφόρα μεταφέρουν πιθανά κρούσματα στην Ολλανδία και τη Γερμανία υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι το ολλανδικό ζευγάρι, το οποίο πέθανε εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του υπουργείου, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα του ιού κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας.
Οι αρχές της Αργεντινής υπογράμμισαν ότι «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή», επισημαίνοντας παράλληλα ότι το αργεντίνικο τμήμα της Γης του Πυρός, απ’ όπου απέπλευσε το MV Hondius την 1η Απριλίου, «δεν έχει αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων».
Το ειδικά διαμορφωμένο αεροασθενοφόρο είχε απογειωθεί από την Πράια, στο Πράσινο Ακρωτήρι, και προσγειώθηκε στις 20:47 ώρα Ελλάδας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον τρόπο απομάκρυνσης του ασθενούς από το αεροδρόμιο. Ωστόσο, το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Λέιντεν (LUMC) ανακοίνωσε ότι ιατρικό προσωπικό του βρισκόταν σε ετοιμότητα για την παραλαβή ασθενούς από το κρουαζιερόπλοιο.
Το νοσοκομείο σημείωσε ακόμη ότι «έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα για να αποφευχθεί η μετάδοση» της νόσου και διαβεβαίωσε τους ήδη νοσηλευόμενους ασθενείς ότι δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο.
Την ίδια ώρα, το δεύτερο αεροασθενοφόρο που κατευθυνόταν προς την Ολλανδία αναγκάστηκε να προσγειωθεί στα Κανάρια Νησιά εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, θα χρειαστεί να αποσταλεί άλλο αεροσκάφος για την παραλαβή των δύο ασθενών που επέβαιναν σε αυτό.
Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι το ολλανδικό ζευγάρι, το οποίο πέθανε εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του υπουργείου, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα του ιού κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας.
Οι αρχές της Αργεντινής υπογράμμισαν ότι «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή», επισημαίνοντας παράλληλα ότι το αργεντίνικο τμήμα της Γης του Πυρός, απ’ όπου απέπλευσε το MV Hondius την 1η Απριλίου, «δεν έχει αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων».
Αεροασθενοφόρο προσγειώθηκε στο ΆμστερνταμΈνα αεροσκάφος που μετέφερε τουλάχιστον έναν επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου προσγειώθηκε το βράδυ στο αεροδρόμιο Άμστερνταμ-Σχίπχολ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.
Το ειδικά διαμορφωμένο αεροασθενοφόρο είχε απογειωθεί από την Πράια, στο Πράσινο Ακρωτήρι, και προσγειώθηκε στις 20:47 ώρα Ελλάδας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον τρόπο απομάκρυνσης του ασθενούς από το αεροδρόμιο. Ωστόσο, το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Λέιντεν (LUMC) ανακοίνωσε ότι ιατρικό προσωπικό του βρισκόταν σε ετοιμότητα για την παραλαβή ασθενούς από το κρουαζιερόπλοιο.
Το νοσοκομείο σημείωσε ακόμη ότι «έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα για να αποφευχθεί η μετάδοση» της νόσου και διαβεβαίωσε τους ήδη νοσηλευόμενους ασθενείς ότι δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο.
Μεταφορά επιβάτη και στη ΓερμανίαΝωρίτερα, η πυροσβεστική υπηρεσία του Ντίσελντορφ, στη δυτική Γερμανία, είχε αναφέρει ότι ένας ασυμπτωματικός επιβάτης, ο οποίος είχε έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού, επρόκειτο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της χώρας.
Την ίδια ώρα, το δεύτερο αεροασθενοφόρο που κατευθυνόταν προς την Ολλανδία αναγκάστηκε να προσγειωθεί στα Κανάρια Νησιά εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, θα χρειαστεί να αποσταλεί άλλο αεροσκάφος για την παραλαβή των δύο ασθενών που επέβαιναν σε αυτό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα