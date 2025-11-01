Κωνσταντίνος Αργυρός για την περιοδεία στην Αυστραλία: Ήταν ένα ταξίδι ψυχής και αγάπης
Φεύγω γεμάτος συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και περηφάνια, έγραψε ο τραγουδιστής σε ανάρτησή του στα social media
Μετά το ταξίδι που πραγματοποίησε στην Αυστραλία και τις συναυλίες που έδωσε εκεί, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε τα συναισθήματά του με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αφού δημοσίευσε στο Instagram μερικές φωτογραφίες από την περιοδεία του, ο τραγουδιστής δήλωσε περήφανος, συγκινημένος και ευγνώμων για όσα βίωσε και έκανε λόγο για ένα «ταξίδι ψυχής και αγάπης». Η συγκεκριμένη εμπειρία τον έκανε να συνειδητοποιήσει, όπως ανέφερε, ότι η ελληνική μουσική δεν γνωρίζει σύνορα.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή του: «Ευχαριστώ, Αυστραλία! Αυτό που ζήσαμε μαζί δεν ήταν απλώς επτά sold-out συναυλίες, ήταν ένα ταξίδι ψυχής και αγάπης. Από την Αδελαΐδα και τη Μελβούρνη, μέχρι τις τρεις ιστορικές βραδιές στη Sydney Opera House, νιώσαμε όλοι τι σημαίνει να μοιράζεσαι τη μουσική σαν οικογένεια. Κάθε τραγούδι, κάθε χαμόγελο, κάθε βλέμμα, ήταν μια υπενθύμιση ότι η ελληνική μουσική δεν έχει σύνορα. Κουβαλά μέσα της ψυχή, αξίες και το φως μιας ολόκληρης κουλτούρας».
Ο τραγουδιστής δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για όσους δούλεψαν για τις συναυλίες που πραγματοποίησε, αλλά και για την οικογένειά του. «Είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους: στην ορχήστρα μου και στους τεχνικούς που δούλεψαν ακούραστα, στην ομάδα παραγωγής και στη δική μου ομάδα που πίστεψε σε κάθε βήμα, και φυσικά στην οικογένειά μου, που είναι πάντα η δύναμή μου. Είναι όμορφο, μέσα σε τέτοιες βραδιές, να μπορούμε να κρατάμε τις αξίες και την ψυχή της ελληνικής οικογένειας και του γλεντιού. Γιατί αυτό είναι η Ελλάδα: μουσική, αγάπη, ενότητα, καρδιά. Φεύγω γεμάτος συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και περηφάνια. Μαζί ζήσαμε το ''Greek Dream'' και αυτό το όνειρο θα συνεχίσει να μας ενώνει παντού», κατέληξε.
