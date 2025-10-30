ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι - Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

O Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν καλεσμένος σε αυστραλιανή εκπομπή και δοκίμασε σουβλάκι... από καγκουρό
GALA
Κωνσταντίνος Αργυρός Σουβλάκι Καγκουρό Αυστραλία

O Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν καλεσμένος σε αυστραλιανή εκπομπή και δοκίμασε σουβλάκι... από καγκουρό

Είσαι θρύλος φίλε, είπε ο τραγουδιστής στον σεφ, αφού δοκίμασε το σουβλάκι του

O Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν καλεσμένος σε αυστραλιανή εκπομπή και δοκίμασε σουβλάκι... από καγκουρό
Γεωργία Κοτζιά
Μια διαφορετική εκδοχή από σουβλάκι με καγκουρό δοκίμασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όταν βρέθηκε καλεσμένος σε αυστραλιανή εκπομπή.

Ο τραγουδιστής βρίσκεται στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο της περιοδείας του και πρόσφατα εμφανίστηκε σε εκπομπή, όπου του επεφύλασσαν μια έκπληξη. Σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στο «Buongiorno», ο Κωνσταντίνος Αργυρός φαίνεται να αποδέχτηκε την πρόταση των παρουσιαστών του προγράμματος, να δοκιμάσει μία διαφορετική εκδοχή του ελληνικού φαγητού.

Συγκεκριμένα, οι παρουσιαστές σε συνεργασία με τον σεφ του προγράμματος, αποφάσισαν να τιμήσουν τον Έλληνα καλλιτέχνη ετοιμάζοντας ένα πιάτο που συνδυάζει την ελληνική και την αυστραλιανή κουζίνα: σουβλάκι με καγκουρό.

Δείτε το βίντεο


Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δοκίμασε, λέγοντας χαμογελαστός «είμαι αγχωμένος». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αφού γεύτηκε το διαφορετικό αυτό σουβλάκι, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και απευθυνόμενος στον σεφ είπε: «Είσαι θρύλος, φίλε».

Ειδήσεις σήμερα:

Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%

Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες

Γιατί ο Τραμπ πάτησε το κουμπί των πυρηνικών δοκιμών μετά από 33 χρόνια - Η οργή για τη Ρωσία και το δύσκολο αίνιγμα της Κίνας
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης