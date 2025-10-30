O Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν καλεσμένος σε αυστραλιανή εκπομπή και δοκίμασε σουβλάκι... από καγκουρό
Είσαι θρύλος φίλε, είπε ο τραγουδιστής στον σεφ, αφού δοκίμασε το σουβλάκι του
Μια διαφορετική εκδοχή από σουβλάκι με καγκουρό δοκίμασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όταν βρέθηκε καλεσμένος σε αυστραλιανή εκπομπή.
Ο τραγουδιστής βρίσκεται στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο της περιοδείας του και πρόσφατα εμφανίστηκε σε εκπομπή, όπου του επεφύλασσαν μια έκπληξη. Σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στο «Buongiorno», ο Κωνσταντίνος Αργυρός φαίνεται να αποδέχτηκε την πρόταση των παρουσιαστών του προγράμματος, να δοκιμάσει μία διαφορετική εκδοχή του ελληνικού φαγητού.
Συγκεκριμένα, οι παρουσιαστές σε συνεργασία με τον σεφ του προγράμματος, αποφάσισαν να τιμήσουν τον Έλληνα καλλιτέχνη ετοιμάζοντας ένα πιάτο που συνδυάζει την ελληνική και την αυστραλιανή κουζίνα: σουβλάκι με καγκουρό.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δοκίμασε, λέγοντας χαμογελαστός «είμαι αγχωμένος». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αφού γεύτηκε το διαφορετικό αυτό σουβλάκι, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και απευθυνόμενος στον σεφ είπε: «Είσαι θρύλος, φίλε».
