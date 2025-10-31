Η Αριάνα Γκράντε εντάσσεται στο καστ της 13ης σεζόν του American Horror Story
Η Αριάνα Γκράντε εντάσσεται στο καστ της 13ης σεζόν του American Horror Story

Ο νέος κύκλος της δημοφιλούς σειράς αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2026

Γεωργία Κοτζιά
Η 13η σεζόν του American Horror Story βρίσκεται στα σκαριά και η Αριάνα Γκράντε θα ενταχθεί στο καστ, σύμφωνα με ανάρτηση στα social media από τη Ryan Murphy Productions την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Η 32χρονη τραγουδίστρια που θα εμφανιστεί στο «Wicked: For Good» θα βρεθεί στο πλευρο των Σάρα Πόλσον, Έβαν Πίτερς, Άντζελα Μπάσετ, Κάθι Μπέιτς, Έμα Ρόμπερτς, Μπίλι Λουντ, Γκαμπορέι Σιντιμπέ, Λέσλι Γκρόσμαν και Τζέσικα Λανγκ. Η Γκράντε αποτελεί τη μοναδική νέα προσθήκη στο καστ του American Horror Story.

Όταν το American Horror Story επιστρέψει, τον Οκτώβριο του 2026, θα έχουν συμπληρωθεί τρία χρόνια από την πιο πρόσφατη σεζόν. Η 12η δόση της σειράς, με την Κιμ Καρντάσιαν και υπότιτλο «Delicate», έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2023 και προβλήθηκε σε δύο μέρη, ενώ ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2024.

Οι Ράιαν Μέρφι και Μπραντ Φάλτσουκ δημιούργησαν το American Horror Story, που έκανε πρεμιέρα το 2011. Η Χάλι Φάιφερ υπηρέτησε ως showrunner στη σεζόν 12 και ήταν εκτελεστική παραγωγός μαζί με τους Μέρφι και Φάλτσουκ. Η σειρά προέρχεται από την 20th Television, όπου εδρεύει η Ryan Murphy Productions.

Φωτογραφία:  Shutterstock

