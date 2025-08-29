Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε την πρώτη της περιοδεία έπειτα από επτά χρόνια
Η περιοδεία με τίτλο «The Eternal Sunshine Tour» φέρει το όνομα του τελευταίου της άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2024
Την πρώτη περιοδεία της μετά από επτά χρόνια ανακοίνωσε η Αριάνα Γκράντε επιστρέφοντας στις ζωντανές εμφανίσεις το καλοκαίρι του 2026.
Το πρόγραμμά της θα περιλαμβάνει πέντε συναυλίες στο Λονδίνο, οι οποίες αποτελούν μέχρι στιγμής τις μοναδικές εκτός Βόρειας Αμερικής. Η περιοδεία με τίτλο «The Eternal Sunshine Tour» φέρει το όνομα του τελευταίου της άλμπουμ, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2024. Μέσα από σχετική ανάρτηση που έκανε στα social media, η Γκράντε ανακοίνωσε τους σταθμούς, όπου θα βρεθεί.
Δείτε την ανάρτησή της
Η περιοδεία θα ξεκινήσει στο Όκλαντ της Καλιφόρνια στις 6 Ιουνίου 2026 και θα ολοκληρωθεί με πέντε εμφανίσεις στην O2 Arena του Λονδίνου στις 15, 16, 19, 20 και 23 Αυγούστου. Η προπώληση των εισιτηρίων για το Ηνωμένο Βασίλειο θα αρχίσει στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η γενική διάθεση θα ξεκινήσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Η περιοδεία θα περιλαμβάνει τέσσερις συναυλίες στο Λος Άντζελες, άλλες τέσσερις στο Μπρούκλιν, καθώς και σταθμούς στο Όστιν, στο Σάνραϊζ (κοντά στο Φορτ Λόντερντεϊλ), στην Ατλάντα, στη Βοστώνη, στο Μόντρεαλ και στο Σικάγο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί άλλες εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ευρώπη.
Αυτές θα είναι οι πρώτες ολοκληρωμένες ζωντανές εμφανίσεις της από τη «Sweetener World Tour» του 2019. Τα τελευταία χρόνια η Γκράντε έχει αφιερώσει σημαντικό χρόνο στο Χόλιγουντ, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα συμμετάσχει και στην τέταρτη ταινία «Meet the Parents». Παράλληλα, εξασφάλισε υποψηφιότητα για Όσκαρ με τον ρόλο της ως Γκλίντα στο «Wicked», του οποίου το σίκουελ «Wicked: For Good» αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.
Τον περασμένο Ιούλιο, η Αριάνα Γκράντε διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της ότι «σχεδιάζει να τραγουδήσει ξανά» το 2026. «Είναι πολύ ανόητο να υποθέτετε ότι μόνο και μόνο επειδή έχω πολλά στο πρόγραμμά μου σκοπεύω να εγκαταλείψω το τραγούδι και τη μουσική…!!!» έγραψε σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram και πρόσθεσε: «Ήταν και θα είναι πάντα το σωσίβιό μου. Πρέπει να βρεθεί χώρος για όλα. Μπορεί να μην μοιάζει ακριβώς όπως παλιά, αλλά προτιμώ πολύ περισσότερο το πώς το φαντάζομαι τώρα. Περνάω καλά. Νιώθω ευγνωμοσύνη, ενθουσιασμό και έμπνευση».
Φωτογραφία άρθρου: Splashnews.com / IDEAL IMAGE
