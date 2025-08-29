Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε την πρώτη της περιοδεία έπειτα από επτά χρόνια

Αριάνα Γκράντε επιστρέφοντας στις ζωντανές εμφανίσεις το καλοκαίρι του 2026.

Η περιοδεία θα περιλαμβάνει τέσσερις συναυλίες στο Λος Άντζελες, άλλες τέσσερις στο Μπρούκλιν, καθώς και σταθμούς στο Όστιν, στο Σάνραϊζ (κοντά στο Φορτ Λόντερντεϊλ), στην Ατλάντα, στη Βοστώνη, στο Μόντρεαλ και στο Σικάγο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί άλλες εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ευρώπη.