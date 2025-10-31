Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική - Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ

Τα έγγραφα δείχνουν ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει απευθυνθεί επίσης στην Κίνα και στο Ιράν, επιδιώκοντας στρατιωτική συνδρομή και εξοπλισμό με στόχο την ενίσχυση της εθνικής άμυνας. Ο Μαδούρο φέρεται να απέστειλε ξεχωριστή επιστολή στον Κινέζο πρόεδροζητώντας «διευρυμένη στρατιωτική συνεργασία» προκειμένου να αντιμετωπιστεί η «κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας». Στην ίδια επιστολή, ο Βενεζουελάνος ηγέτης ζήτησε να επιταχυνθεί η παραγωγή κινεζικών συστημάτων εντοπισμού ραντάρ, ώστε η χώρα του να ενισχύσει τις δυνατότητες επιτήρησης και άμυνάς της.Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, ο υπουργός Μεταφορώνσυντόνισε πρόσφατα αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού καιαπό το, ενώ σχεδίαζε επίσημη επίσκεψη στην Τεχεράνη. Σε επικοινωνία του με Ιρανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι η Βενεζουέλα χρειάζεται «παθητικά συστήματα εντοπισμού», «παρεμβολείς GPS» και «οπωσδήποτε drones με εμβέλεια 1.000 χιλιομέτρων». Δεν είναι σαφές, ωστόσο, πώς αντέδρασαν το Πεκίνο και η Τεχεράνη στα αιτήματα του Καράκας., πάντως, εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πηγή στήριξης του Μαδούρο. Την Κυριακή, ένα ρωσικό μεταγωγικό Ilyushin—το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ από το 2023 για συμμετοχή σε εμπορία όπλων και μεταφορά μισθοφόρων— προσγειώθηκε στο Καράκας ύστερα από μακρά πτήση πάνω από την Αφρική, ώστε να αποφύγει τον δυτικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με τα δεδομένα τοΤο Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την επιστολή του Βενεζουελάνου προέδρου.Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η Μόσχα είχε επικυρώσει νέα στρατηγική συνθήκη συνεργασίας με τη Βενεζουέλα. Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν, σύμφωνα με αναλυτές, πόσα έχει να χάσει η Ρωσία σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος Μαδούρο. Τα κοινά έργα των δύο χωρών παραμένουν σε εξέλιξη, όπως το εργοστάσιο παραγωγής όπλωνπου εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο στην πολιτεία Αράγκουα - σχεδόν 20 χρόνια μετά την αρχική συμφωνία - καθώς και τα δικαιώματα ρωσικής έρευνας σε ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.Παρά τη συνεχιζόμενη στήριξη, ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν ότι οι δυνατότητες και το ενδιαφέρον της Μόσχας για στρατιωτική υποστήριξη τουείναι πλέον πιο περιορισμένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας ενδέχεται να ωφελήσει τη, αποσπώντας την αμερικανική προσοχή από την Ευρώπη και τη συνεχιζόμενη κρίση ασφαλείας στην ήπειρο.