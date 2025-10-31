Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας
Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας
Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν - Δεν έκανε γυμναστική, περπατούσε και κατέρρευσε, λέει το υπουργείο Παιδείας
Σοκ έχει προκαλέσει στον Ασπρόπυργο ο θάνατος ενός κοριτσιού που κατέρρευσε την ώρα που περπατούσε στο προαύλιο του 10ου δημοτικού σχολείου της περιοχής.
Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ. Εκείνη τη στιγμή ο γυμναστής αντιλήφθηκε τι συνέβη και έσπευσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο κορίτσι, ενώ άμεσα κλήθηκε και το ασθενοφόρο για να μεταφέρει την 10χρονη στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, ωστόσο επιλέχθηκε λόγω εγγύτητας.
Στο νοσοκομείο οι γιατροί προσπάθησαν επί ώρα να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, όμως δεν τα κατάφεραν και επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.
Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την αστυνομία, ενώ από την πλευρά του το υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι το κορίτσι δεν είχε κάποιο καταγεγραμμένο ιατρικό πρόβλημα.
Για τον θάνατο του κοριτσιού κλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής προκειμένου να δώσει κατάθεση, ενώ διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.
Το υπουργείο Παιδείας σε δήλωσή του για το περιστατικό αναφέρει: «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε. Περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ - Η καρτέλα του παιδιού ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, οπότε δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο».
Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά την κατάρρευση του δεκάχρονου κοριτσιού στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.
«Αυτό που είδα ήτανε ένα παιδάκι κάτω. Του έκανε ΚΑΡΠΑ ο γιατρός του σχολείου. Ήρθαν δύο ασθενοφόρα, το πήρανε, με συνοδεία της αστυνομίας. Κάποιοι έκλαιγαν» ανέφερε ο άνδρας που μένει ακριβώς απέναντι από το προαύλιο του σχολείου.
Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ. Εκείνη τη στιγμή ο γυμναστής αντιλήφθηκε τι συνέβη και έσπευσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο κορίτσι, ενώ άμεσα κλήθηκε και το ασθενοφόρο για να μεταφέρει την 10χρονη στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, ωστόσο επιλέχθηκε λόγω εγγύτητας.
Στο νοσοκομείο οι γιατροί προσπάθησαν επί ώρα να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, όμως δεν τα κατάφεραν και επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.
Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την αστυνομία, ενώ από την πλευρά του το υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι το κορίτσι δεν είχε κάποιο καταγεγραμμένο ιατρικό πρόβλημα.
Το σχολείο στον Ασπρόπυργο
Για τον θάνατο του κοριτσιού κλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής προκειμένου να δώσει κατάθεση, ενώ διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.
Το υπουργείο Παιδείας σε δήλωσή του για το περιστατικό αναφέρει: «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε. Περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ - Η καρτέλα του παιδιού ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, οπότε δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο».
Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά την κατάρρευση του δεκάχρονου κοριτσιού στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.
«Είδα ένα παιδάκι κάτω, κάποιοι έκλαιγαν»
«Αυτό που είδα ήτανε ένα παιδάκι κάτω. Του έκανε ΚΑΡΠΑ ο γιατρός του σχολείου. Ήρθαν δύο ασθενοφόρα, το πήρανε, με συνοδεία της αστυνομίας. Κάποιοι έκλαιγαν» ανέφερε ο άνδρας που μένει ακριβώς απέναντι από το προαύλιο του σχολείου.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο
Ο Κάρολος δεν αφαίρεσε τους τίτλους από τις κόρες του Άντριου, Βεατρίκη και Ευγενία – Γιατί η απόφαση μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο
Ο Κάρολος δεν αφαίρεσε τους τίτλους από τις κόρες του Άντριου, Βεατρίκη και Ευγενία – Γιατί η απόφαση μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα