Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας

, το οποίο δεν εφημέρευε, ωστόσο επιλέχθηκε λόγω εγγύτητας.



Στο νοσοκομείο οι γιατροί προσπάθησαν επί ώρα να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, όμως δεν τα κατάφεραν και επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.



Το σχολείο στον Ασπρόπυργο



«Είδα ένα παιδάκι κάτω, κάποιοι έκλαιγαν»

Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά την κατάρρευση του δεκάχρονου κοριτσιού στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.





«

Αυτό που είδα ήτανε ένα παιδάκι κάτω. Του έκανε ΚΑΡΠΑ ο γιατρός του σχολείου. Ήρθαν δύο ασθενοφόρα, το πήρανε, με συνοδεία της αστυνομίας. Κάπ

οιοι

έκλ

α

ιγ

αν

»

ανέφερε ο άνδρας που μένει ακριβώς απέναντι από το προαύλιο του σχολείου.