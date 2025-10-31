Ο Γούντι Χάρελσον ξεκαθάρισε ότι δεν θα επέστρεφε στο True Detective - «Ούτε με σφαίρες», δήλωσε
Ο 64χρονος ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει στην πρώτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς στο πλευρό του Μάθιου ΜακΚόναχι
Ο Γούντι Χάρελσον απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα να επιστρέψει στο «True Detective» και στον ρόλο του Μάρτι Χαρτ. Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ο 64χρονος ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «3rd Hour of Today» για το ενδεχόμενο να αποτελέσει ξανά μέρος του κόσμου της δημοφιλούς σειράς, στην οποία συμπρωταγωνίστησε με τον Μάθιου ΜακΚόναχι το 2014.
«Εκείνος είπε πραγματικά ότι θα το ήθελε, “αν ο Γούντι κι εγώ θεωρήσουμε ότι είναι αρκετά καλό. Δεν θα ήταν καν επιλογή”», είπε η παρουσιάστρια Ντάιλαν Ντράιερ για τον ΜακΚόναχι. «Ο Μάθιου είναι πολύ αστείος, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, ποτέ», απάντησε ο Γούντι Χάρελσον, όταν ρωτήθηκε αν θα επέστρεφε. «Ούτε με σφαίρες», τόνισε.
Η σειρά είχε κερδίσει πέντε βραβεία Emmy για την πρώτη σεζόν με τον Χάρελσον και τον ΜακΚόναχι και χάρισε και στους δύο υποψηφιότητες για βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου. Απέσπασαν επίσης υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες για τις ερμηνείες τους.
Ο Χάρελσον εξήγησε ότι δεν θέλει να παίξει ξανά τον συγκεκριμένο ρόλο, «επειδή ολοκληρώθηκε υπέροχα». «Μου αρέσει που βγήκε όπως βγήκε. Αν κάναμε άλλη μία σεζόν, νομίζω ότι θα το λέρωναμε», ανέφερε.
Μετά τον πρώτο κύκλο, διάσημοι ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν στη σειρά, μεταξύ των οποίων οι Κόλιν Φάρελ, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, Μαχερσάλα Άλι, Τέιλορ Κιτς, Βινς Βον και Τζόντι Φόστερ.
Αν και ο Χάρελσον δεν είναι θετικός στο να αποτελέσουν εκείνος και ο Μάθιου ΜακΚόναχι για μία ακόμη φορά δίδυμο στο True Detective, σκοπεύει να συνεργαστεί για μία ακόμη φορά μαζί του. «Κάνουμε κάτι μαζί και πρόκειται για κωμωδία, μισάωρη, και ελπίζω ο κόσμος να το γουστάρει», είπε, χωρίς να επιβεβαιώσει ποιο είναι το συγκεκριμένο πρότζεκτ.
Woody Harrelson Says He'd 'Never' Do Another Season of 'True Detective': 'Not a Chance' https://t.co/ij8jAqlgES— People (@people) October 31, 2025
