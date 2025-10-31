Ο Κάρολος δεν αφαίρεσε τους τίτλους από τις κόρες του Άντριου, Βεατρίκη και Ευγενία – Γιατί η απόφαση μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ
Οι κόρες του πρίγκιπα Άντριου παραμένουν πριγκίπισσες του Γιορκ – Οι «δευτεροκλασάτες προσφορές» και ο κίνδυνος να χάσουν τους τίτλους με απόφαση του πρίγκιπα Ουίλιαμ
Αναστάτωση φαίνεται ότι προκαλεί στο Μπάκιγχαμ η απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του αδερφού του, που από πρίγκιπας του Γιορκ είναι πλέον ο Άντριου Μάουντμπάτεν – Γουίνδσορ.
Παρότι ο πρώην δούκας πλέον είναι ένας απλός πολίτης, διαφορετική ήταν η αντιμετώπιση του Καρόλου απέναντι στις κόρες του, Βεατρίκη και Ευγενία, που παραμένουν πριγκίπισσες του Γιορκ. Ως κόρες του γιου της βασίλισσας Ελισάβετ, οι δύο αδερφές, που ταξίδεψαν στο εξωτερικό αυτήν την εβδομάδα εν μέσω αυξανόμενης πίεσης γύρω από τους γονείς τους, διατηρούν τους τίτλους τους, σύμφωνα με τη βασιλική διάταξη του 1917, που εξέδωσε ο βασιλιάς Γεώργιος Ε΄.
Ωστόσο, ο βασιλικός αναλυτής Κρίστοφερ Γουίλσον δήλωσε στη Daily Mail ότι η «ευαίσθητη στάση» του βασιλιά Καρόλου απέναντι στις ανιψιές του «μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ». Μάλιστα, εκτίμησε ότι όταν αναλάβει τον θρόνο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ενδεχομένως θα χρειαστεί να «ολοκληρώσει τη δουλειά» και να αφαιρέσει τους τίτλους.
Σύμφωνα με τον Γουίλσον, οι τίτλοι των Βεατρίκης και Ευγενίας θα είναι πλέον «σπιλωμένοι στα μάτια πολλών», εξαιτίας του πατέρα τους και της σχέσης του με τον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.
Αν οι επαγγελματικές ευκαιρίες τους αρχίσουν να μειώνονται, οι δύο πριγκίπισσες ίσως αναγκαστούν να αποδεχθούν «δευτεροκλασάτες προσφορές». Κάτι τέτοιο συνέβη με τη μητέρα τους Σάρα Φέργκιουσον, που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για «αμφιλεγόμενη» φιλανθρωπική δράση και για το ότι προσέφερε πρόσβαση στον πρίγκιπα Άντριου με αντάλλαγμα χρήματα.
«Οι πριγκίπισσες χρησιμοποιούν τους τίτλους τους για να κερδίζουν χρήματα», είπε ο Γουίλσον. «Κι αν αυτό αρχίσει να στερεύει λόγω του πατέρα τους, μπορεί να ακολουθήσουν το παράδειγμα της μητέρας τους, αποδεχόμενες όλο και πιο χαμηλού επιπέδου προτάσεις για να εκμεταλλευτούν το όνομά τους», πρόσθεσε.
Και οι δύο αδελφές έχουν εργασίες πλήρους απασχόλησης και δεν λαμβάνουν χρήματα από το βασιλικό ταμείο (Sovereign Grant), αφού δεν θεωρούνται «εργαζόμενα μέλη» της βασιλικής οικογένειας. Ωστόσο, επωφελούνται από το ταμείο εμπιστοσύνης που είχε δημιουργήσει η βασιλομήτωρ για τα δισέγγονά της και από κεφάλαια που προήλθαν από το διαζύγιο των γονιών τους τη δεκαετία του 1990.
Η Βεατρίκη, που είναι ένατη στη σειρά διαδοχής, εργάζεται ως σύμβουλος στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Afiniti και είναι συνιδρύτρια του φιλανθρωπικού οργανισμού The Big Change Charitable Trust. Στην προσωπική της ζωή είναι παντρεμένη με τον Εντοάρντο Μαπέλι Μότσι, εκατομμυριούχο επιχειρηματία ακινήτων.
Η Ευγενία, δωδέκατη στη σειρά διαδοχής, είναι συνιδρύτρια της Anti-Slavery Collective, συνεργάζεται με την The King’s Foundation και εργάζεται ως διευθύντρια στην Hauser & Wirth, γνωστή γκαλερί σύγχρονης τέχνης στο Λονδίνο. Παράλληλα, είναι παντρεμένη με τον Τζακ Μπρουκσμπανκ, έμπορο κρασιών.
Στο παρελθόν, ο έκπτωτος Δούκας του Γιορκ ανέφερε στην ιστοσελίδα του ότι «στηρίζει οικονομικά και τις δύο κόρες του». Πλέον, αυτή η πηγή εισοδήματος και κάθε όφελος που σχετίζεται με τους τίτλους τους, τίθεται υπό αμφισβήτηση.
Σύμφωνα με τον Γουίλσον, η Σάρα Φέργκιουσον έχασε πολλά, επειδή συνεργάστηκε με επιχειρηματίες που εκμεταλλεύτηκαν τον βασιλικό της τίτλο. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και στις κόρες της. Καμία από τις δύο πριγκίπισσες δεν έχει σύζυγο με επάγγελμα που να μπορεί να τις συντηρήσει στο επίπεδο ζωής στο οποίο έχουν συνηθίσει. Πλέον, μετά και τις εξελίξεις, οι δυο τους μπορεί να δυσκολευτούν να διατηρήσουν τη θέση τους στον επιχειρηματικό κόσμο.
«Σπιλωμένοι τίτλοι»
Η εργασία, οι σύζυγοι και το ταμείο εμπιστοσύνης
Η επιείκεια που μπορεί να μην κρατήσει για πάντα
Πηγές του παλατιού αναφέρουν ότι και οι δύο πριγκίπισσες θα συνεχίσουν να καλούνται σε οικογενειακές εκδηλώσεις, όπως τα Χριστούγεννα στο Σάντριγχαμ. Ωστόσο, ο Γουίλσον προειδοποιεί ότι αυτή η «επιείκεια» μπορεί να μην κρατήσει για πάντα, καθώς ενδεχομένως θα γυρίσει μπούμερανγκ στον Κάρολο.
«Δεν είμαι σίγουρος ότι η επιεικής στάση του βασιλιά Καρόλου δεν θα του γυρίσει μπούμερανγκ.
Πολύς από τον πλούτο τους εξαρτάται από τη σχέση τους με το Στέμμα. Τώρα που ο Άντριου είναι απλώς ο κύριος Μάουντμπάτεν – Γουίνδσορ, οι τίτλοι “πριγκίπισσα” θα είναι αμφιλεγόμενοι στα μάτια πολλών», ανέφερε, εκτιμώντας ότι για τον Κάρολο, το πιο ασφαλές θα ήταν να τους αφαιρέσει.
«Αν όμως προκαλέσουν περαιτέρω ντροπή στη βασιλική οικογένεια, τότε πιθανόν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, όταν γίνει βασιλιάς, θα ολοκληρώσει τη διαδικασία και θα τους αφαιρέσει τους τίτλους. Δεν έχει τελειώσει ακόμη», πρόσθεσε.
