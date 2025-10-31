Ο Κάρολος δεν αφαίρεσε τους τίτλους από τις κόρες του Άντριου, Βεατρίκη και Ευγενία – Γιατί η απόφαση μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ

Η επιείκεια που μπορεί να μην κρατήσει για πάντα

Πηγές του παλατιού αναφέρουν ότι και οι δύο πριγκίπισσες θα συνεχίσουν να καλούνται σε οικογενειακές εκδηλώσεις, όπως τα Χριστούγεννα στο Σάντριγχαμ. Ωστόσο, ο Γουίλσον προειδοποιεί ότι αυτή η «επιείκεια» μπορεί να μην κρατήσει για πάντα, καθώς ενδεχομένως θα γυρίσει μπούμερανγκ στον Κάρολο.«Δεν είμαι σίγουρος ότι η επιεικής στάση του βασιλιά Καρόλου δεν θα του γυρίσει μπούμερανγκ.Πολύς από τον πλούτο τους εξαρτάται από τη σχέση τους με το Στέμμα. Τώρα που ο Άντριου είναι απλώς ο κύριος Μάουντμπάτεν – Γουίνδσορ, οι τίτλοι “πριγκίπισσα” θα είναι αμφιλεγόμενοι στα μάτια πολλών», ανέφερε, εκτιμώντας ότι για τον Κάρολο, το πιο ασφαλές θα ήταν να τους αφαιρέσει.«Αν όμως προκαλέσουν περαιτέρω ντροπή στη βασιλική οικογένεια, τότε πιθανόν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, όταν γίνει βασιλιάς, θα ολοκληρώσει τη διαδικασία και θα τους αφαιρέσει τους τίτλους. Δεν έχει τελειώσει ακόμη», πρόσθεσε.