Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Ο διακεκριμένος μαέστρος, συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τρίτης 28 Οκτωβρίου
Οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο Κοιμητήριο Κηφισιάς για να αποχαιρετήσουν τον διακεκριμένο μαέστρο, συνθέτη, ενορχηστρωτή και πιανίστα, Γιώργο Νιάρχο.
Η σύζυγος του εκλιπόντος, Μάρα Θρασυβουλίδου, η κόρη του, Ανδρομάχη Νιάρχου και η εγγονή του είπαν σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο μουσικό.
Ο Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Τρίτης 28 Οκτωβρίου, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή μέσω ανάρτησης της συζύγου του στο Facebook.
Φωτογραφίες: NDP PHOTO
