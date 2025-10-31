Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
GALA
Γιώργος Νιάρχος Μάρα Θρασυβουλίδου Κηδεία

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του

Ο διακεκριμένος μαέστρος, συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τρίτης 28 Οκτωβρίου

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
15 ΣΧΟΛΙΑ
Οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο Κοιμητήριο Κηφισιάς για να αποχαιρετήσουν τον διακεκριμένο μαέστρο, συνθέτη, ενορχηστρωτή και πιανίστα, Γιώργο Νιάρχο.

Η σύζυγος του εκλιπόντος, Μάρα Θρασυβουλίδου, η κόρη του, Ανδρομάχη Νιάρχου και η εγγονή του είπαν σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο μουσικό. 

Ο Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Τρίτης 28 Οκτωβρίου, με την  είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή μέσω ανάρτησης της συζύγου του στο Facebook.

Δείτε φωτογραφίες από την κηδεία

kori
Η κόρη του Γιώργου Νιάρχου, Ανδρομάχη και η εγγονή του
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Η σύζυγος του Γιώργου Νιάρχου, Μάρα Θρασυβουλίδου

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Παναγιώτης Πετράκης
Κλείσιμο

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Σπύρος Μπιμπίλας

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του

Φωτογραφίες: NDP PHOTO

Ειδήσεις σήμερα:

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση

Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες

«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
15 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης