Δημήτρης Σαμόλης: Έχω υποστεί μπούλινγκ, φοβόμουν να πάω στο σχολείο
Ντρεπόμουν να το πω και στους δικούς μου, εξομολογήθηκε ο ηθοποιός
Τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εξαιτίας του μπούλινγκ που δέχτηκε ως παιδί παρουσίασε ο Δημήτρης Σαμόλης. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως υπήρχαν μέρες που φοβόταν ακόμα και να πάει στο σχολείο. Παρά το όσα βίωνε, δεν ήθελε να τα μοιραστεί με την οικογένειά του, αφού, όπως είπε, τον είχε κυριεύσει η ντροπή.
Ο Δημήτρης Σαμόλης ανέτρεξε στα παιδικά του χρόνια στο πλαίσιο συνέντευξης στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και αναφέρθηκε στον εκφοβισμό με τον οποίο ήρθε αντιμέτωπος. «Υπέστην μπούλινγκ όταν ήμουν μικρός. Υπήρχαν μέρες που φοβόμουν να πάω στο σχολείο και θυμάμαι να λέω στον εαυτό μου “εντάξει, τώρα βάλε την πανοπλία σου, οπλίσου με τεράστια δύναμη και πήγαινε”. Ντρεπόμουν να το πω και στους δικούς μου», εξομολογήθηκε.
Παράλληλα, μίλησε για τα στερεότυπα που εξακολουθούν σύμφωνα με τον ίδιο να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των αντρών: «Υπάρχουν ακόμα τα στερεότυπα και αυτά που λέμε, ότι “οι άνδρες δεν κλαίνε”. Θεωρώ ότι συναντάμε ανθρώπους, ειδικά στο ανδρικό πρότυπο που είναι το πιο δυνατό, που είμαστε θωρακισμένοι. Στην πραγματικότητα, όμως, συνειδητοποιούμε μεγαλώνοντας ότι το να μπορείς να κλάψεις είναι η ουσιαστική δύναμη».
Δείτε το βίντεο
Ο ίδιος πιστεύει ότι το να μπορεί κάποιος να αποδεχτεί την ευάλωτη πλευρά του εαυτού του και την ευαισθησία του είναι σημάδι δύναμης. «Το να μπορείς δηλαδή να είσαι ευάλωτος και ευαίσθητος, αυτό είναι που σε κάνει πραγματικά δυνατό και νικητή. Το άλλο είναι φυσικά κατανοητό και δεν το κατηγορώ, γιατί όλοι μας φοράμε ασπίδες και πανοπλίες γιατί κάποια στιγμή πληγωθήκαμε πολύ και δεν θέλουμε να το ξαναπεράσουμε, γιατί είναι πολύ επώδυνο», σχολίασε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
