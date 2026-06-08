Γρηγόρης Αρναούτογλου για την περιπέτεια της υγείας του: Ο πόνος ήταν αδιανόητος, δεν μπορούσα να το πιστέψω
Γρηγόρης Αρναούτογλου για την περιπέτεια της υγείας του: Ο πόνος ήταν αδιανόητος, δεν μπορούσα να το πιστέψω
Όλα καλά, τόνισε ο παρουσιαστής που είχε πάθει κολικό νεφρού
Στην πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, κάνοντας λόγο για αδιανόητο πόνο, το μέγεθος του οποίου δεν μπορούσε να διανοηθεί.
Ο παρουσιαστής είχε πάθει κολικό νεφρού και είχε βγει με τηλεφωνική σύνδεση στη ραδιοφωνική εκπομπή του για να εξηγήσει τον λόγο που ήταν απών. Πλέον όμως, όπως τόνισε, είναι καλά, ενώ θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που έδειξε.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν έκανα τίποτα για να σας ανησυχήσω, αλλά αν ανησύχησε κάποιος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και, δόξα τω Θεώ, έτσι μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα ο κόσμος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, ήταν ένα από αυτά τα ξαφνικά, αυτός ο κολικός νεφρού, και το έχει περάσει πάρα πολύς κόσμος. Έχει πάρα πολύ πόνο, είναι ένας αδιανόητος πόνος δηλαδή, δεν μπορούσα να το πιστέψω, δεν πιάνει τίποτα».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Ο παρουσιαστής αντιλαμβανόμενος τον έντονο πόνο, απευθύνθηκε άμεσα στον γιατρό του. «Βγήκε η πέτρα και όλα καλά. Δεν είμαι τόσο πολύ φοβιτσιάρης σε αυτό, γιατί εκείνη τη στιγμή που ένιωσα τον πόνο, πήρα και τον γιατρό μου λίγο και κατάλαβα αμέσως ότι υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, γιατί του εξήγησα πού πονάω», πρόσθεσε.
«Ξέρετε πολλές φορές, όταν συζητάμε τέτοια πράγματα στην τηλεόραση, επειδή τα αναλύεις πολλές φορές πολύ γρήγορα και στο πόδι, κάποιοι ίσως να μην το καταλαβαίνουνε και βρίσκουνε πάντα κάτι για να σχολιάσουνε, οπότε είναι κάποιο άλλο θέμα. Όλα αυτά συμβαίνουν, μεγαλώνουμε, έτσι είναι τα πράγματα και θα συμβούν. Έχω και ένα θέμα με τη χολή», κατέληξε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο παρουσιαστής είχε πάθει κολικό νεφρού και είχε βγει με τηλεφωνική σύνδεση στη ραδιοφωνική εκπομπή του για να εξηγήσει τον λόγο που ήταν απών. Πλέον όμως, όπως τόνισε, είναι καλά, ενώ θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που έδειξε.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν έκανα τίποτα για να σας ανησυχήσω, αλλά αν ανησύχησε κάποιος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και, δόξα τω Θεώ, έτσι μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα ο κόσμος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, ήταν ένα από αυτά τα ξαφνικά, αυτός ο κολικός νεφρού, και το έχει περάσει πάρα πολύς κόσμος. Έχει πάρα πολύ πόνο, είναι ένας αδιανόητος πόνος δηλαδή, δεν μπορούσα να το πιστέψω, δεν πιάνει τίποτα».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Ο παρουσιαστής αντιλαμβανόμενος τον έντονο πόνο, απευθύνθηκε άμεσα στον γιατρό του. «Βγήκε η πέτρα και όλα καλά. Δεν είμαι τόσο πολύ φοβιτσιάρης σε αυτό, γιατί εκείνη τη στιγμή που ένιωσα τον πόνο, πήρα και τον γιατρό μου λίγο και κατάλαβα αμέσως ότι υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, γιατί του εξήγησα πού πονάω», πρόσθεσε.
«Ξέρετε πολλές φορές, όταν συζητάμε τέτοια πράγματα στην τηλεόραση, επειδή τα αναλύεις πολλές φορές πολύ γρήγορα και στο πόδι, κάποιοι ίσως να μην το καταλαβαίνουνε και βρίσκουνε πάντα κάτι για να σχολιάσουνε, οπότε είναι κάποιο άλλο θέμα. Όλα αυτά συμβαίνουν, μεγαλώνουμε, έτσι είναι τα πράγματα και θα συμβούν. Έχω και ένα θέμα με τη χολή», κατέληξε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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