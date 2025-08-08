Κατερίνα Παπουτσάκη: Για κάμπινγκ με τον σύντροφό της - Τα στιγμιότυπα στην παραλία
Η ηθοποιός διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της
Τις διακοπές της με τον αγαπημένο της απολαμβάνει η Κατερίνα Παπουτσάκη, ενώ φαίνεται πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Η ηθοποιός κρατά γενικά, χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή και σπάνια μοιράζεται υλικό από αυτή, όμως τώρα έκανε τη διαφορά.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανάρτησε μια σειρά από στιγμιότυπα, με την ίδια και τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο ενώ κάνουν κάμπινγκ. Σε μια από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, εμφανίζονται και οι δύο χαμογελαστοί να κοιτούν τον φακό, ενώ φοράνε τα καπέλα τους.
Σε άλλα στιγμιότυπα, η Κατερίνα Παπουτσάκη φωτογραφήθηκε με το μαγιό της, στα βράχια δίπλα στη θάλασσα, ενώ απαθανάτισε και τον αγαπημένο της. Η ηθοποιός δεν έγραψε τίποτα στη λεζάντα της ανάρτησής της, παρά μόνο έβαλε ένα emoji σε σχήμα καρδιάς.
