Ο Γιώργος Τσούλης θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά
GALA
Γιώργος Τσούλης Εγκυμοσύνη

Ο Γιώργος Τσούλης θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά

Ο σεφ δημοσίευσε φωτογραφίες της συζύγου του με φωσκωμένη κοιλιά

Ο Γιώργος Τσούλης θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά
Γεωργία Κοτζιά
Πατέρας για δεύτερη φορά θα γίνει ο Γιώργος Τσούλης, καθώς η σύζυγός του, Μαριαλένα είναι έγκυος.

Ο σεφ μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα κολλάζ φωτογραφιών, σε μερικές από τις οποίες η σύζυγός του ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά, ενώ σε μία άλλη φαίνεται το υπερηχογράφημα.

«Η οικογένειά μας μεγαλώνει. Σε περιμένουμε με ανυπομονησία μικρό μας θαύμα, μαμά, μπαμπάς, Ανδρέας», έγραψε ο Γιώργος Τσούλης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε την ανάρτησή του


Ο σεφ και η σύζυγός του, Μαριαλένα παντρεύτηκαν το 2022 και την ίδια χρονιά απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Ανδρέα.


Γεωργία Κοτζιά

