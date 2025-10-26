Σόφι Τέρνερ - Κρις Μάρτιν: Φήμες ότι είναι ζευγάρι μετά τον χωρισμό από τους πρώην συντρόφους τους
Η ηθοποιός και ο frontman των Coldplay βγήκαν «μυστικό ραντεβού» σύμφωνα με την «Daily Mail»

Ελένη Μήτση
Φήμες περί ερωτικού ειδυλλίου  πυροδότησαν η Σόφι Τέρνερ και ο Κρις Μάρτιν, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό από τους πρώην συντρόφους τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», οι δύο τους βγήκαν «μυστικό ραντεβού» λίγο μετά τον χωρισμό της ηθοποιού από τον Πέρεγκριν Πίρσον.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η Τέρνερ δεν άφησε τον χωρισμό να την επηρεάσει ψυχολογικά, καθώς βγήκε ραντεβού με τον τραγουδιστή των Coldplay μόλις μία εβδομάδα αργότερα. Προς το παρόν, η ηθοποιός, αλλά ούτε και ο τραγουδιστής έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις φήμες περί σχέσης, που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες.

Η Σόφι Τέρνερ και ο Πίρσον είχαν επισημοποιήσει τη σχέση τους τον Οκτώβριο του 2023, έναν μόλις μήνα μετά την κατάθεση διαζυγίου της ηθοποιού από τον Τζο Τζόνας. Τον Απρίλιο του 2025, η «The Sun» ανέφερε ότι η σχέση τους «είχε κάνει τον κύκλο της». Ωστόσο, το ζευγάρι φάνηκε να δίνει άλλη μια ευκαιρία στον δεσμό του, όταν εθεάθη σε τρυφερές στιγμές στο φεστιβάλ Glastonbury.

Οι φήμες περί οριστικού χωρισμού αναζωπυρώθηκαν εκ νέου όταν, σύμφωνα με τη «The Sun», η Τέρνερ φέρεται να δημιούργησε προφίλ στην εφαρμογή γνωριμιών Raya. Πηγές υποστήριζαν ότι η οριστική ρήξη με τον Πίρσον ήρθε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Πριν από τη σχέση της με τον Βρετανό αριστοκράτη, η Τέρνερ ήταν παντρεμένη με τον Τζο Τζόνας για δύο χρόνια, προτού ολοκληρωθεί το διαζύγιό τους το 2024.

Από την πλευρά του, ο Κρις Μάρτιν χώρισε από τη σύντροφό του, Ντακότα Τζόνσον, τον Ιούνιο, έπειτα από σχεδόν οκτώ χρόνια σχέσης. Κατά τη διάρκειά του δεσμού τους, υπήρχαν φήμες ότι το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί. Ο Μάρτιν υπήρξε επίσης παντρεμένος με τη Γκουίνεθ Πάλτροου από το 2003 έως το 2014, με το διαζύγιό τους να ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2015.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Σόφι Τέρνερ υπήρξε εδώ και χρόνια θαυμάστρια του Μάρτιν και των Coldplay. Το 2020, ο τότε σύζυγός της, Τζο Τζόνας, της είχε ετοιμάσει μια ιδιαίτερη έκπληξη για τα γενέθλιά της, ζητώντας από τον Μάρτιν να της στείλει ένα βίντεο με ευχές.

Σε απόσπασμα που είχε κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο Τζόνας είχε πραγματοποιήσει βιντεοκλήση με τον τραγουδιστή, ο οποίος ευχήθηκε στην Τέρνερ λέγοντας: «Είμαι ο Κρις από τους Coldplay. Ήθελα, εκ μέρους μου και των όμορφων μελών του συγκροτήματος, να σου ευχηθώ να έχεις την καλύτερη μέρα. Σου στέλνω όλη μου την αγάπη και ελπίζω να περνάς υπέροχα. Ευχαριστώ που είσαι απίθανη». Η Τέρνερ, που φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένη με την έκπληξη, γύρισε προς τον Τζόνας και του είπε χαμογελώντας: «Δεν πρόκειται να κλάψω στην κάμερα».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ελένη Μήτση
