Ο Τζο Τζόνας μίλησε για την προσωπική του ζωή μετά τον χωρισμό από τη Σόφι Τέρνερ: «Είναι οκ να δοκιμάσεις ξανά»
Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι αρχικά το να βγει ξανά ραντεβού έμοιαζε κάπως «τρομακτικό» για εκείνον
Μια εικόνα από την προσωπική του ζωή, δύο χρόνια μετά τον χωρισμό του από τη Σόφι Τέρνερ, έδωσε στους θαυμαστές του ο Τζο Τζόνας.Η σχέση του πρώην ζευγαριού ξεκίνησε το 2016, ενώ ο τραγουδιστής υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2023, έπειτα από τέσσερα χρόνια γάμου.
Σε συνέντευξη που έδωσε στο Esquire, ο 36χρονος τραγουδιστής αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να βγαίνει ραντεβού, αλλά όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελε λόγω της περιοδείας «Jonas20: Greetings From Your Hometown Tour», αλλά και των πολλών επαγγελματικών του υποχρεώσεων.
«Πέντε συναυλίες στη σειρά δεν κάνουν εύκολο το να γνωρίσεις κάποιον για έναν καφέ», εξήγησε, τονίζοντας πόσο φορτωμένο είναι το καθημερινό του πρόγραμμα. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν χρησιμοποιεί εφαρμογές γνωριμιών, αν και παραδέχτηκε ότι έχει γνωρίσει ανθρώπους μέσω Instagram και TikTok.
Η δήλωσή του αυτή έρχεται δύο χρόνια μετά τον χωρισμό του από τη Σόφι Τέρνερ, με την οποία ήταν παντρεμένος για δύο χρόνια και έχουν δύο κόρες. Η διαμάχη για την επιμέλεια των κοριτσιών ολοκληρώθηκε έναν χρόνο μετά τον χωρισμό τους, ενώ η Σόφι Τέρνερ έχει προχωρήσει στην προσωπική της ζωή, με τον Βρετανό αριστοκράτη Πέρεγκριν Πίρσον.
Ο Τζο Τζόνας παραδέχτηκε επιπλέον, ότι το να επανέλθει στη διαδικασία των ραντεβού ήταν κάπως «τρομακτικό» για εκείνον, αλλά τόνισε ότι είναι σημαντικό να πάρει κανείς ρίσκα και να προσπαθήσει ξανά: «Είναι εντάξει να κάνεις ένα άλμα πίστης και απλώς να δοκιμάσεις ξανά, να βγεις εκεί έξω».
Προτού ξεκινήσει τη σχέση του με τη Σόφι Τέρνερ το 2016, ο τραγουδιστής είχε βγει με πολλές διάσημες προσωπικότητες, όπως η Τέιλορ Σουίφτ και η Τζίτζι Χαντίντ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Joe Jonas gives rare update on his dating life two years after Sophie Turner split https://t.co/ILd4GL6nck pic.twitter.com/l65zHiD7nm— Page Six (@PageSix) October 20, 2025
