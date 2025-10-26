Η Αθήνα στριμώχνεται στο Μετρό: Εκρηκτική άνοδος των επιβατών πάνω από 13% την τελευταία διετία

Η εταιρεία υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα αναβάθμισης σε στόλο και υποδομές που φιλοδοξείκαι να δημιουργήσει ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό δίκτυο.Οι λειτουργικοί συρμοί έχουν αυξηθεί από 40 σε 56 σε σχέση με το 2019, ενώ 16 έχουν ήδη αναταχθεί και 5 ακόμη επιστρέφουν σύντομα στο δίκτυο.Σε 12 συρμούς τοποθετούνται κλιματιστικά, 24 ανακαινίζονται πλήρως στη Γραμμή 1, ενώ προχωρούνκαι ανακαίνισης σταθμών. Παράλληλα, μέσω της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. έχει δρομολογηθεί η παραγγελία 15 νέων συρμών που θα ενισχύσουν το δίκτυο τα επόμενα χρόνια.Την ίδια στιγμή η επιβατική κίνηση καταγράφει αξιοσημείωτη άνοδο. Τοαυξήθηκε κατάσε σχέση με το 2023, ενώ στο πρώτο εννιάμηνο του 2025 σημειώθηκε νέα αύξηση 5,1% με 159.510.570 επικυρώσεις από 151.430.600, το αντίστοιχο διάστημα του 2024.Αξιοσημείωτη και για πολλούς εντυπωσιακή, είναι η ανθεκτικότητα και, παρά τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες γεγονός που αντανακλά και το μέγεθος του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης.Η ΣΤΑΣΥ υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια προηγείται της συχνότητας και δηλώνει πως οι τεχνικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα βελτιώσουν σταδιακά τη λειτουργία του δικτύου και θα περιορίσουν τα φαινόμενα συνωστισμού.