Η Αθήνα στριμώχνεται στο Μετρό: Εκρηκτική άνοδος των επιβατών πάνω από 13% την τελευταία διετία
Την περασμένη Δευτέρα, η κυκλοφορία «έσπασε» τα κοντέρ και οι διελεύσεις επιβατών εκτινάχθηκαν στις 68.400 - Οι προσπάθειες για αναβάθμιση του στόλου - Οι λειτουργικοί συρμοί έχουν αυξηθεί από 40 σε 56 σε σχέση με το 2019
Ασφυκτικά γεμάτες αποβάθρες, επιβάτες που δεν χωρούν ούτε στο επόμενο δρομολόγιο, υπερπλήρη βαγόνια και διαμαρτυρίες για συνεχείς καθυστερήσεις. Το Μετρό της Αθήνας ζει μέρες έντονου συνωστισμού, με τις πρωινές και απογευματινές ώρες αιχμής να μετατρέπονται σε δοκιμασία για χιλιάδες πολίτες.
Στο Σύνταγμα, οι σκηνές ταλαιπωρίας επαναλαμβάνονται σχεδόν καθημερινά, καθώς οι ροές επιβατών συναντώνται από όλες τις γραμμές του δικτύου. Ο σταθμός παραμένει το βαρύ πυροβολικό του δικτύου, με μέσο όρο ημερήσιων διελεύσεων 64.000 χωρίς να συνυπολογίζονται οι επιβάτες που μετεπιβιβάζονται εσωτερικά του σταθμού από τη μια Γραμμή στην άλλη, χωρίς να επικυρώνουν κόμιστρο.
Το αποκορύφωμα ήρθε το πρωί της περασμένης Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, όταν η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 «έσπασε» τα συνηθισμένα κοντέρ και οι διελεύσεις εκτινάχθηκαν στις 68.400 διελεύσεις.
Μεταξύ 8:10 και 8:45 πέρασαν μόλις 7 συρμοί από το Σύνταγμα με μέση χρονοαπόσταση 5 λεπτών, προκαλώντας σκηνές ασφυξίας στις αποβάθρες.
Είναι αυτονόητο αναφέρουν στην ΣΤΑΣΥ όταν ένας συρμός αποσύρετε εσπευσμένα λόγω ένδειξης βλάβης για λόγους ασφαλείας, να προκαλείτε προσωρινή επιβράδυνση. Από την επόμενη ημέρα του συμβάντος η ροή όπως επισημαίνουν επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα με 10 διελεύσεις συρμών και μέση χρονοαπόσταση 3,5 λεπτών.
Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ ο Οκτώβριος είναι διαχρονικά ο μήνας με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, καθώς συμπίπτει με την πλήρη επιστροφή όλων των δραστηριοτήτων της πόλης. Παράλληλα, μετά την επέκταση της Γραμμής 3 προς Πειραιά, οι αποστάσεις και τα δρομολόγια έχουν επιμηκυνθεί, αυξάνοντας τις λειτουργικές απαιτήσεις και την ανάγκη για συντήρηση του στόλου.
Η εταιρεία υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα αναβάθμισης σε στόλο και υποδομές που φιλοδοξεί να βελτιώσει τους χρόνους και να δημιουργήσει ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό δίκτυο.
Οι λειτουργικοί συρμοί έχουν αυξηθεί από 40 σε 56 σε σχέση με το 2019, ενώ 16 έχουν ήδη αναταχθεί και 5 ακόμη επιστρέφουν σύντομα στο δίκτυο.
Σε 12 συρμούς τοποθετούνται κλιματιστικά, 24 ανακαινίζονται πλήρως στη Γραμμή 1, ενώ προχωρούν έργα αντικατάστασης 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιάς και ανακαίνισης σταθμών. Παράλληλα, μέσω της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. έχει δρομολογηθεί η παραγγελία 15 νέων συρμών που θα ενισχύσουν το δίκτυο τα επόμενα χρόνια.
Την ίδια στιγμή η επιβατική κίνηση καταγράφει αξιοσημείωτη άνοδο. Το 2024 αυξήθηκε κατά 8% σε σχέση με το 2023, ενώ στο πρώτο εννιάμηνο του 2025 σημειώθηκε νέα αύξηση 5,1% με 159.510.570 επικυρώσεις από 151.430.600, το αντίστοιχο διάστημα του 2024.
Αξιοσημείωτη και για πολλούς εντυπωσιακή, είναι η ανθεκτικότητα και η αύξηση της επιβατικής κίνησης, παρά τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες γεγονός που αντανακλά και το μέγεθος του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης.
Η ΣΤΑΣΥ υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια προηγείται της συχνότητας και δηλώνει πως οι τεχνικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα βελτιώσουν σταδιακά τη λειτουργία του δικτύου και θα περιορίσουν τα φαινόμενα συνωστισμού.
