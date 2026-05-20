Αύριο τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη: Οι οδηγίες για εκπλήξεις, το περιστέρι και το όνομα
Το επιτελείο της αναμένει πολύ κόσμο και όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ αποδίδει την αισιόδοξη πρόβλεψη από τη συνεχή ροή της συγκέντρωσης υπογραφών κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη, την οποία και η Μαρία Καρυστιανού θα καταθέσει μία ημέρα μετά, την Παρασκευή, στον Άρειο Πάγο.
Στόχος της κυρίας Καρυστιανού, είναι σύμφωνα με συνεργάτες της, να απευθυνθεί σε ευρύτερα κοινά, τόσο με το όνομα και τα σύμβολα, όσο (και κυρίως) με το διαφορετικό μοντέλο κόμματος που θα παρουσιάσει. Οι οδηγίες που έχει δώσει στους συνεργάτες της είναι να κρατήσει αρκετές «εκπλήξεις» για την αυριανή «πρεμιέρα» και όσο αφορά στις εκεί παρουσίες- το σίγουρο είναι πάντως ότι η ίδια θα είναι η βασική ομιλήτρια, ενώ μέσω βίντεο θα απευθύνουν χαιρετισμό άνθρωποι από τον απόδημο Ελληνισμό.
Στη δική της ομιλία γίνεται προσπάθεια να μην διακρίνονται οι διαχωριστικές γραμμές «αριστερά- δεξιά», με την «παραδοχή» ότι αυτές «αντί να ενώνουν, διχάζουν τους Έλληνες πολίτες». Κεντρικό σύμβολο της πρωτοβουλίας Καρυστιανού μέχρι τώρα, είναι το περιστέρι, το οποίο και θα συνεχίσει ως φαίνεται να φιγουράρει δίπλα στο όνομα του κόμματος, η επιλογή του οποίου έγινε με βάση το «δόγμα» να παραπέμπει στην έννοια των λέξεων «ελπίδα» και «προοπτική».
Η επιλογή της Πλατείας Αριστοτέλους για την παρουσίαση του κόμματος έγινε γιατί η Θεσσαλονίκη γενικότερα είναι ένας «σταθμός» για την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Έμενε εκεί, πριν να μετακομίσει στην Αθήνα, διεκδικώντας την είσοδο του κόμματός της στη βουλή.
Ο κόσμος δε της Βόρειας Ελλάδας εμφανίζεται να αγκαλιάζει με ιδιαίτερη θέρμη την πρωτοβουλία της από την αρχή και όπως αναμένουν οι διοργανωτές η συμμετοχή και ο παλμός της συγκέντρωσης της 21ης Μαΐου θα ξεπεράσουν κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη. Ούτως ή άλλως στα γκάλοπ φαίνεται ότι το κόμμα της διεμβολίζει πιο εύκολα, στις περιοχές του Θερμαϊκού, υπάρχοντα κόμματα, όπως είναι η Ελληνική Λύση, η ΝΙΚΗ, η Φωνή Λογικής, ενώ προκαλεί μεγάλη κινητικότητα στις δεξαμενές των αναποφάσιστων και όσων κατευθύνονται στη ψήφο διαμαρτυρίας.
Το δίκτυο άρχισε να απλώνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα στην περιφέρεια, αλλά τον τελευταίο μήνα κάνει αισθητή την παρουσία του σε πολλές περιοχές της Αττικής (και δη στις λαϊκές περιοχές, όπως η Δυτική Αθήνα και η Β’ Πειραιά) όπως βέβαια και στα μεγάλα αστικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, οι υποστηρικτές της οποίας ήταν οι πρώτοι που απέσπασαν δημοσίως το «ναι» της Καρυστιανού για την ανακοίνωση του κόμματος.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κόμμα Καρυστιανού θα αποκτήσει σύντομα και κεντρικά γραφεία σε μια από τις γειτονιές της Αθήνας, όπως είναι τα Πετράλωνα, το Μεταξουργείο, τα Σεπόλια κα.
Η κόντραΑνάρτηση εν τω μεταξύ με την οποία απαντά στα ερωτήματα που έθεσε η Μαρία Καρυστιανού για το ότι δεν έχει συλληφθεί ακόμα στα πλαίσια του αυτοφώρου μετά τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του, έκανε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Νίκος Καραχάλιος.
«Μαρία μου, κορίτσι μου, ηρέμησε... Πού να εμφανιστώ; Εδώ είμαι! Παντού είμαι!» έγραψε λίγο πριν τις 4 το πρωί ο κ. Καραχάλιος.
Στην ίδια ανάρτηση αναρωτιέται, επίσης, «Τι έχεις πάθει μαζί μου; Φαντασίωση είναι; Εμμονή είναι; Ψύχωση είναι; Πρόσεξε μην γυρίσεις στα παλιά... Έχεις αγώνα αύριο στη Θεσσαλονίκη!»
Ο Νίκος Καραχάλιος κλείνει την ανάρτησή μου τρία υστερόγραφα:
ΥΓ1. Με τιμά ότι μου κάνατε μήνυση, όπως και στην Λάουρα Κοβέσι, δηλαδή εμάς που τα βάζουμε με τις αδικίες...
ΥΓ2. Αυτόν τον Θανάση (σ.σ. Αυγερινό), που είναι σοβαρό παιδί, γιατί τον ταλαιπωρείτε;
ΥΓ3. Μην κατηγορείτε άδικα ΚΑΙ τους αστυνομικούς. Θα τους χρειαστείτε μια μέρα...
— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 20, 2026
Καρυστιανού: Λήγει το αυτόφωρο για τον Καραχάλιο, γιατί δεν τον βρήκαν ακόμη;Λίγο πριν την εκπνοή του αυτοφώρου σε βάρος του Νίκου Καραχάλιου, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός για συκοφαντική δυσφήμιση, η ίδια προχώρησε σε ανάρτηση αναφορικά με το γεγονός ότι ο επικοινωνιολόγος δεν έχει ακόμη συλληφθεί από τις Αρχές.
Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση η κα Καρυστιανού κάνει αναφορά και στο Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Μάκρης, διερωτώμενη γιατί δεν τον έχουν ακόμη εντοπίσει αφού είναι γνωστή τόσο η κατοικία του όσο και η ενεργή παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας υπόνοιες ότι προστατεύεται - όπως λέει - από το «σύστημα».
Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού
«Γιατί ο Νίκος Καραχάλιος είναι εξαφανισμένος από την Αστυνομία και δεν εμφανίζεται, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος αν είχε πει την αλήθεια, και όχι ασύστολα ψεύδη με διακρατικές συνέπειες, όπως αυτός; Και γιατί το Γραφείο Αναζητήσεων, αλλά και το Τμήμα Νέας Μάκρης ακόμη δεν τον έχει εντοπίσει ενώ είναι γνωστή η κατοικία του, όπως και η ενεργή στα social παρουσία του; Μήπως διότι ο κ. Καραχάλιος πιθανότατα προστατεύεται από το “σύστημα”; Μήπως γι’ αυτό και κάθε δήλωση του άμεσα δημοσιεύεται και αναπαράγεται σε φιλοκυβερνητικές φυλλάδες και εκπομπές;
Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι κύριο μέλημά του είναι η λάσπη κυρίως προς το πρόσωπο μου καθώς και αυτό της δικηγόρου μου, και όχι το διεφθαρμένο και αυταρχικό καθεστώς που μας κυβερνά! Μα, ποιούς νομίζει ότι κοροϊδεύει; ´Έχετε μια ώρα ακόμη…»
Υπενθυμίζεται ότι η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου έγινε για τον ισχυρισμό του ότι η Μαρία Καρυστιανού «δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».
Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον Καρυστιανού, ο Νίκος Καραχάλιος για τον οποίο λένε ότι είναι «γνωστός για τη συκοφαντική εμμονή» και «μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία» καλείται «να προσκομίσει την υποτιθέμενη "εντολή" περί ίδρυσης κόμματος, που κατά τον ισχυρισμό του σε χθεσινές δηλώσεις του δήθεν μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καρυστιανού, ειδάλλως θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου για τους συκοφάντες».
