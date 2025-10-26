Μουσείο του Λούβρου: Δυο συλλήψεις για τη ληστεία

Στη συνέχεια, κι ενώ οι επισκέπτες βρίσκονταν ήδη μέσα στο μουσείο, δύο ληστές χρησιμοποίησαν ανυψωτική σκάλα και έφτασαν στην αίθουσα. Με τα κατάλληλα εργαλεία, έσπασαν ένα παράθυρο. Αμέσως ήχησε συναγερμός στο κέντρο ασφαλείας του Λούβρου, που ειδοποίησε την αστυνομία.Μέσα σε λίγα λεπτά, τα περιπολικά βρίσκονταν στο μουσείο. Όμως οι μασκοφόροι διέφυγαν με δύο μηχανάκια. Στη βιασύνη τους άφησαν πίσω ένα στέμμα με 1.354 διαμάντια, 1.136 ροζ διαμάντια και 56 σμαράγδια, καθώς και ένα κίτρινο γιλέκο και ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, που είχαν χρησιμοποιήσει για να προσπαθήσουν να κάψουν το φορτηγό, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού. Ωστόσο, κατάφεραν να διαφύγουν με 8 κοσμήματα, μεταξύ των οποίων μια βασιλική τιάρα με ζαφείρια και ένα βασιλικό σμαραγδένιο κολιέ με αντίστοιχα σκουλαρίκια.