Μουσείο του Λούβρου: Δυο συλλήψεις για τη ληστεία
Οι δύο άνδρες, περίπου 30 ετών, στο διαμέρισμα Σεν Ντενί, είναι γνωστοί στις δικαστικές και αστυνομικές αρχές - Ο ένας από τους δύο συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στο Σαρλ ντε Γκολ, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με προορισμό την Αλγερία
Σε δύο συλλήψεις για την υπόθεση της κινηματογραφικής ληστείας στο μουσείο του Λούβρου, την περασμένη Κυριακή, προχώρησε η δικαστική αστυνομία του Παρισιού.
Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό επιβεβαίωσε ότι οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου και πρόσθεσε ότι «είναι πολύ νωρίς για να δοθεί οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση». Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι «ανακριτές της Υπηρεσίας Καταστολής Εγκληματικότητας (BRB) προχώρησαν σε συλλήψεις το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου 2025. Ένας από τους συλληφθέντες ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα από το αεροδρόμιο Ρουασί». Περισσότερα στοιχεία θα δοθούν στο τέλος αυτής της φάσης της κράτησης.
Αν και επισήμως δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των συλληφθέντων, τα γελλικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για δύο άτομα. Σύμφωνα με την Parisien, οι δύο άνδρες, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού, θεωρούνται ύποπτοι ότι ανήκαν στην τετραμελή ομάδα των δραστών που εισέβαλαν διά της βίας στο πιο διάσημο μουσείο της Γαλλίας. Και οι δύο είναι γνωστοί στις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές. Η υπόθεση έχει πλέον ανατεθεί σε ειδική αστυνομική ομάδα, η οποία μπορεί να ανακρίνει τους υπόπτους για έως και 96 ώρες.
Οι έρευνες έγιναν ιδιαίτερα εντατικές. Οι δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία» και «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος», υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Καταστολής Εγκληματικότητας (BRB) και του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC).
Ο ένας από τους δύο άνδρες, αναφέρουν γαλλικά μέσα, συνελήφθη γύρω στις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με προορισμό την Αλγερία. Για τη σύλληψη του δεύτερου, δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες.
Περίπου 30 ετών, οι δύο συλληφθέντες, κάτοικοι του Σεν Ντενί θεωρούνται ύποπτοι ότι μετείχαν στην ομάδα των τεσσάρων δραστών που εισέβαλλαν στο Λούβρο, χρησιμοποιώντας φορτηγό με ανυψωτική πλατφόρμα. Φορώντας κίτρινα γιλέκα και κράνη μηχανής, οι δράστες έσπασαν το παράθυρο που οδηγεί στην αίθουσα «Απόλλων», και άρπαξαν βασιλικά κοσμήματα που ανήκαν σε Γάλλους μονάρχες, εκτιμώμενης αξίας 88 εκατ. ευρώ.
Αμέσως, οι αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Στον τόπο του εγκλήματος, ομάδες του εγκληματολογικού έκαναν λήψη δειγμάτων, που εστάλησαν σε εργαστήριο για ανάλυση.
Οι δράστες είχαν αφήσει πίσω τους διάφορα αντικείμενα, όπως κράνος, φλογοκόφτη, ένα κίτρινο γιλέκο και τροχούς κοπής. Κάποια εξ αυτών εντοπίστηκαν ποτισμένα με βενζίνη.
Η κινηματογραφική ληστεία έγινε στις 9:30 το πρωί της περασμένης Κυριακής (19.10.2025) στη νότια πλευρά του Λούβρου. Τέσσερις δράστες, φορώντας κίτρινα γιλέκα, πάρκαραν ένα φορτηγό πάνω στο πεζοδρόμιο, δίπλα στους τοίχους του μουσείου και έστησαν κώνους κυκλοφορίας, παριστάνοντας τους εργάτες.
Στη συνέχεια, κι ενώ οι επισκέπτες βρίσκονταν ήδη μέσα στο μουσείο, δύο ληστές χρησιμοποίησαν ανυψωτική σκάλα και έφτασαν στην αίθουσα. Με τα κατάλληλα εργαλεία, έσπασαν ένα παράθυρο. Αμέσως ήχησε συναγερμός στο κέντρο ασφαλείας του Λούβρου, που ειδοποίησε την αστυνομία.
Μέσα σε λίγα λεπτά, τα περιπολικά βρίσκονταν στο μουσείο. Όμως οι μασκοφόροι διέφυγαν με δύο μηχανάκια. Στη βιασύνη τους άφησαν πίσω ένα στέμμα με 1.354 διαμάντια, 1.136 ροζ διαμάντια και 56 σμαράγδια, καθώς και ένα κίτρινο γιλέκο και ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, που είχαν χρησιμοποιήσει για να προσπαθήσουν να κάψουν το φορτηγό, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού. Ωστόσο, κατάφεραν να διαφύγουν με 8 κοσμήματα, μεταξύ των οποίων μια βασιλική τιάρα με ζαφείρια και ένα βασιλικό σμαραγδένιο κολιέ με αντίστοιχα σκουλαρίκια.
