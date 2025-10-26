Η Κιμ Καρντάσιαν θεωρεί ανούσια τα σχόλια για την εμφάνιση της 12χρονης κόρης της με ψεύτικα τατουάζ και piercing
Η Κιμ Καρντάσιαν θεωρεί ανούσια τα σχόλια για την εμφάνιση της 12χρονης κόρης της με ψεύτικα τατουάζ και piercing
Η τηλεπερσόνα απάντησε στις επικρίσεις για τις στιλιστικές επιλογές της κόρης της Νορθ Γουέστ, μετά το τελευταίο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok με μπλε πλεξούδες, ψεύτικα τατουάζ και piercing
Μετά τα σχόλια για την εμφάνιση της 12χρονης κόρης της, Νορθ Γουέστστο TikTok με ψεύτικα τατουάζ και piercing, η Κιμ Καρντάσιαν υπερασπίστηκε δημόσια το παιδί της.
Η διάσημη τηλεπερσόνα που έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ αναφέρθηκε στις στιλιστικές επιλογές της Νορθ, σχολιάζοντας στον κοινό λογαριασμό που διατηρεί με το παιδί της στο TikTok ότι οι επικρίσεις για την εμφάνισή της 12χρονης αποτελούν «εντελώς ανούσιο θέμα».
Το σύνολό της συμπλήρωναν μακριές μπλε πλεξούδες, μαύρα κοσμήματα στα δόντια, ψεύτικο piercing και φακοί επαφής. «Ψεύτικα τατουάζ και piercing για μια ζωή», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της η Νορθ.
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας πριν από λίγες ημέρες στο podcast «Call Her Daddy» η Καρντάσιαν σχολίασε για τη στάση της κόρης της απέναντι στη μόδα: «Είναι πραγματικά ώριμη σε έναν βαθμό, γιατί θα μου πει: “Μαμά, είδα αυτό και δεν με νοιάζει καθόλου που δεν τους αρέσουν, τα μπλε μαλλιά μου ή αυτό ή εκείνο”» και πρόσθεσε: «Έχει πραγματικά πολλή αυτοπεποίθηση».
Η Κιμ Καρντάσιαν αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μεγαλώνοντας ένα παιδί που βρίσκεται στην προεφηβεία, παραδεχόμενη ότι έχει κάνει λάθη. «Είμαι σε φάση που λέω, εντάξει, αυτό δεν θα το ξαναφορέσουμε ποτέ. Δυστυχώς, κάναμε αυτό το λάθος μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως μητέρα, μαθαίνεις κι εσύ ταυτόχρονα μαζί με το παιδί σου» είπε.
Παρά τα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς δέχονται, η τηλεπερσόνα υπερασπίστηκε την κόρη της στο ίδιο podcast, τονίζοντας ότι θαυμάζει το γεγονός πως το παιδί της ακολουθεί το δικό του στιλ και δεν επηρεάζεται από τη γνώμη των άλλων. «Έχουμε μιλήσει με τη Νορθ για το μακιγιάζ, γιατί της αρέσει πολύ το περίγραμμα των χειλιών της», ανέφερε η Καρντάσιαν. Συμπλήρωσε επίσης ότι η κόρη της παρακολουθεί μαθήματα επαγγελματιών make up artists.
Η διάσημη τηλεπερσόνα που έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ αναφέρθηκε στις στιλιστικές επιλογές της Νορθ, σχολιάζοντας στον κοινό λογαριασμό που διατηρεί με το παιδί της στο TikTok ότι οι επικρίσεις για την εμφάνισή της 12χρονης αποτελούν «εντελώς ανούσιο θέμα».
Kim Kardashian Defends 12-Year-Old Daughter North West's Fake Face Tattoos and Piercings: ‘Such a Non-Issue’ https://t.co/wnhHTfmDNJ— People (@people) October 25, 2025
Η εμφάνιση της 12χρονης στο TikTok με ψεύτικα τατουάζ και piercingΣε βίντεο που δημοσίευσε η 12χρονη Νορθ Γουέστ στο TikTok, εμφανίστηκε με ψεύτικα τατουάζ στο πρόσωπο, μεταξύ των οποίων ένα μικρό αστέρι κάτω από το δεξί της μάτι και το όνομά της γραμμένο με καλλιγραφικά γράμματα στην αριστερή πλευρά του προσώπου της.
Το σύνολό της συμπλήρωναν μακριές μπλε πλεξούδες, μαύρα κοσμήματα στα δόντια, ψεύτικο piercing και φακοί επαφής. «Ψεύτικα τατουάζ και piercing για μια ζωή», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της η Νορθ.
Δείτε το βίντεο
@kimandnorth
fake piercings and fake tatts 4 life♬ original sound - ken_carson_daily - ken_carson_daily
Η Κιμ Καρντάσιαν αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μεγαλώνοντας ένα παιδί που βρίσκεται στην προεφηβεία, παραδεχόμενη ότι έχει κάνει λάθη. «Είμαι σε φάση που λέω, εντάξει, αυτό δεν θα το ξαναφορέσουμε ποτέ. Δυστυχώς, κάναμε αυτό το λάθος μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως μητέρα, μαθαίνεις κι εσύ ταυτόχρονα μαζί με το παιδί σου» είπε.
Παρά τα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς δέχονται, η τηλεπερσόνα υπερασπίστηκε την κόρη της στο ίδιο podcast, τονίζοντας ότι θαυμάζει το γεγονός πως το παιδί της ακολουθεί το δικό του στιλ και δεν επηρεάζεται από τη γνώμη των άλλων. «Έχουμε μιλήσει με τη Νορθ για το μακιγιάζ, γιατί της αρέσει πολύ το περίγραμμα των χειλιών της», ανέφερε η Καρντάσιαν. Συμπλήρωσε επίσης ότι η κόρη της παρακολουθεί μαθήματα επαγγελματιών make up artists.
Όλες οι ειδήσεις
Οι ρυθμίσεις που ανοίγουν τα κλειστά σπίτια - Όλα τα κίνητρα για ιδιοκτήτες, τα οφέλη για ενοικιαστές
Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους
Χασάν Ταχσίν πασάς στους Βούλγαρους: «Από τους Έλληνες την πήραμε τη Θεσσαλονίκη, στους Έλληνες θα τη δώσουμε»
Οι ρυθμίσεις που ανοίγουν τα κλειστά σπίτια - Όλα τα κίνητρα για ιδιοκτήτες, τα οφέλη για ενοικιαστές
Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους
Χασάν Ταχσίν πασάς στους Βούλγαρους: «Από τους Έλληνες την πήραμε τη Θεσσαλονίκη, στους Έλληνες θα τη δώσουμε»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα