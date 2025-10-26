Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους
Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους
Ο πρώην υπουργός δέχθηκε επίθεση με αβγά και συνθήματα το βράδυ του Σαββάτου - «Οι “γνωστοί - άγνωστοι” επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης
Με σκληρή γλώσσα αναφέρθηκε ο Μάκης Βορίδης στα όσα συνέβησαν χθες σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν περίπου 25 άτομα με κουκούλες και κράνη άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.
Σε δήλωσή του, ο κ. Βορίδης κάνει λόγο για «χουλιγκάνους της ακροαριστεράς», που του επιτέθηκαν «απρόκλητα» στο εστιατόριο.
«Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας», τόνισε για να καταλήξει: «Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».
Την καταδίκη του για την επίθεση που δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης εξέφρασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.
«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί - άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού», τονίζει, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένεια του κ. Βορίδη.
«Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς», διαμήνυσε.
Την καταδίκη του για την επίθεση που δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης εξέφρασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.
«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί - άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού», τονίζει, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένεια του κ. Βορίδη.
«Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς», διαμήνυσε.
Γιώργος Μυλωνάκης: Απέδειξαν ότι δεν σέβονται καμία αξία της ζωής
«Οι "γνωστοί - άγνωστοι" με τις κουκούλες απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν σέβονται καμία αξία της ζωής», τόνισε σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης.
«Δεν φοβίζουν όμως κανένα. Αντίθετα μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να μη γυρίσουμε πίσω στην εποχή της πάνω και κάτω πλατείας, όταν οι ίδιοι προσπάθησαν να γεμίσουν με μίσος και τοξικότητα την ελληνική κοινωνία», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.
Χθες το βράδυ επιτέθηκαν στον
@MakisVoridis
στο Ηράκλειο της Κρήτης που δειπνούσε με την οικογένεια του.
Δεν φοβίζουν όμως κανένα.
Αντίθετα μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να μη γυρίσουμε πίσω στην εποχή της πάνω και κάτω πλατείας, όταν οι ίδιοι προσπάθησαν να γεμίσουν με μίσος και τοξικότητα την ελληνική κοινωνία.
«Δεν μας φοβίζουν, δεν μας πτοούν» ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.
«Δειλοί και άθλιοι. Δηλαδή απλά ακροαριστεροί. Δε μας φοβίζουν, δεν μας πτοούν», έγραψε.
Η επίθεση έγινε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο πρώην υπουργός, με την οικογένειά του και φίλους του πήγαν για φαγητό σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης.
Έξω από το μαγαζί μαζεύτηκαν 25 άτομα με κουκούλες και κράνη και άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.
Αξιοσημείωτο είναι πως οι ταραξίες προκάλεσαν υλικές ζημιές στο μαγαζί. Η οικογένεια και η παρέα του κ. Βορίδη φυγαδεύτηκαν από το σημείο με τη συνδρομή της αστυνομίας.
