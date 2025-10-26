Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους

Οι "γνωστοί - άγνωστοι" με τις κουκούλες απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν σέβονται καμία αξία της ζωής», τόνισε σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης.





Δεν φοβίζουν όμως κανένα.

Αντίθετα μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να μη γυρίσουμε πίσω στην εποχή της πάνω και κάτω πλατείας, όταν οι ίδιοι προσπάθησαν να γεμίσουν με μίσος και τοξικότητα την ελληνική κοινωνία», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.





Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη

Το χρονικό της επίθεσης

Οι «γνωστοί - άγνωστοι» με τις κουκούλες απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν σέβονται καμία αξία της ζωής.Χθες το βράδυ επιτέθηκαν στον@MakisVoridisστο Ηράκλειο της Κρήτης που δειπνούσε με την οικογένεια του.Δεν φοβίζουν όμως κανένα.Αντίθετα μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να μη γυρίσουμε πίσω στην εποχή της πάνω και κάτω πλατείας, όταν οι ίδιοι προσπάθησαν να γεμίσουν με μίσος και τοξικότητα την ελληνική κοινωνία.«Δεν μας φοβίζουν, δεν μας πτοούν» ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.«Δειλοί και άθλιοι. Δηλαδή απλά ακροαριστεροί. Δε μας φοβίζουν, δεν μας πτοούν», έγραψε.Η επίθεση έγινε το βράδυ τουόταν ο πρώην υπουργός, με την οικογένειά του και φίλους του πήγαν για φαγητό σε εστιατόριο στοΈξω από το μαγαζί μαζεύτηκανκαι άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.Αξιοσημείωτο είναι πως οι ταραξίες προκάλεσαν υλικές ζημιές στο μαγαζί. Η οικογένεια και η παρέα του κ. Βορίδη φυγαδεύτηκαν από το σημείο με τη συνδρομή της αστυνομίας.