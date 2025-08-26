Κιμ Καρντάσιαν: Τα αρνητικά σχόλια για το ντύσιμο της 12χρονης κόρης της - «Γιατί την κάνουν να φαίνεται τόσο μεγάλη;» γράφουν
Η Νορθ Γουέστ εμφανίστηκε στη Ρώμη με τη μητέρα της φορώντας μίνι φούστα και κορσέ
Έντονη κριτική δέχτηκε η Κιμ Καρντάσιαν για το ντύσιμο της 12χρονης κόρης της, Νορθ Γουέστ, σε πρόσφατη απόδρασή τους στη Ρώμη. Σύμφωνα με ορισμένα σχόλια στα social media, το look της θεωρήθηκε «ακατάλληλο» για την ηλικία της.
Η Νορθ εθεάθη να περπατάει δίπλα στη μητέρα της, φορώντας μια μίνι φούστα και κορσέ, ενώ τα μαλλιά της είχαν μπλε και πράσινο χρώμα. Η τηλεπερσόνα επέλεξε ένα σατέν μαύρο μακρύ φόρεμα με δαντέλα και ανοιχτό ντεκολτέ.
Η ενδυματολογική επιλογή της κόρης της Καρντάσιαν προκάλεσε αντιδράσεις, με πολλούς θαυμαστές της να την επικρίνουν. Στο X (πρώην Twitter) κάποιος έγραψε: «Ποιο παιδί 12 χρονών φοράει κορσέ;;; Η Κιμ πραγματικά δεν ξέρει πώς να είναι υπεύθυνη μητέρα». Ένας άλλος σχολίασε: «Γιατί την κάνουν να φαίνεται τόσο μεγάλη;» και ένας τρίτος ανέφερε: «Η Νορθ είναι 12 ετών, είναι τρελό για μένα αυτό που βλέπω».
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή τους
Οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν και στο Reddit, με ένα πρόσωπο να λέει: «Η Νορθ φοράει τόσο θηλυκά ρούχα μόνο όταν είναι με την Κιμ. Συνήθως φοράει ρούχα σε μεγάλο μέγεθος». Ένας άλλος σχολίασε: «Καταλαβαίνω ότι είναι έφηβη, αλλά αυτό δεν είναι σωστό». Όσο για το γεγονός ότι η κόρη της τηλεπερσόνας υιοθέτησε το look που θα είχε μια μεγαλύτερη σε ηλικία κοπέλα, κάποιος άλλος τόνισε «ποτέ δεν είχε την ευκαιρία να είναι παιδί», ενώ για την Καρντάσιαν σημειώθηκε «θα έπρεπε να είναι η μαμά, όχι η φίλη».
Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ γνωρίστηκαν το 2012 και γρήγορα έγιναν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια. Παντρεύτηκαν το 2014 στην Ιταλία και απέκτησαν μαζί τέσσερα παιδιά: τη Νορθ, τον Σέιντ, τη Σικάγοκαι τον Σαλμ. Το 2021 κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
North West, 12, rocks corset and pleated miniskirt with mom Kim Kardashian in Rome https://t.co/dlk0hUprzV pic.twitter.com/p7hCKA7Oua— Page Six (@PageSix) August 25, 2025
Kim Kardashian slammed for letting North West, 12, wear corset on family vacation: ‘So inappropriate’ https://t.co/5fNogqr2pa pic.twitter.com/uS3564Hk35— Page Six (@PageSix) August 25, 2025
