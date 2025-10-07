Καλομοίρα για Γιώργο Μπούσαλη: Νιώθω ευγνώμων που τον έχω δίπλα μου, ευχαριστώ τον Θεό
Καλομοίρα Γιώργος Μπούσαλης

Καλομοίρα για Γιώργο Μπούσαλη: Νιώθω ευγνώμων που τον έχω δίπλα μου, ευχαριστώ τον Θεό

Υπάρχει σεβασμός κι αγάπη, είπε η τραγουδίστρια για τον σύζυγό της

Καλομοίρα για Γιώργο Μπούσαλη: Νιώθω ευγνώμων που τον έχω δίπλα μου, ευχαριστώ τον Θεό
Γεωργία Κοτζιά
Ευγνώμων που έχει στη ζωή της τον σύζυγό της, με τον οποίο συμπληρώνουν 15 χρόνια γάμου, δήλωσε η Καλομοίρα. Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι ευχαριστεί τον Θεό για την παρουσία του Γιώργου Μπούσαλη στη ζωή της και αναφερόμενη στη σχέση τους, υπογράμμισε τον σεβασμό και την αγάπη που τη χαρακτηρίζει.

«Νιώθω ευγνώμων και λέω πάντα ευχαριστώ στον Θεό που έχω τον Γιώργο δίπλα μου. Είναι ένας άνθρωπος που μεγαλώνουμε μία οικογένεια μαζί και υπάρχει σεβασμός κι αγάπη», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Καλομοίρα ανέφερε ότι όταν τσακώνονται, ο σύζυγός της είναι αυτός  που υποχωρεί, ενώ εκείνη πεισμώνει. «Ο Γιώργος υποχωρεί στους τσακωμούς μας. Εγώ κάνω 10 χρόνια», σημείωσε με τον Γιώργο Μπούσαλη να προσθέτει με τη σειρά του: «Συνέχεια της λέω ότι έχει δίκιο. Ποτέ δεν έχω χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι».

Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: NDPPHOTO

Γεωργία Κοτζιά
