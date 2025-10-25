Κατερίνα Γιατζόγλου: Ήμουν τερατογέννημα, μέχρι τα 14 μου ήμουν ένα ασχημόπαπο, κοκαλιάρα
Μόνο πρόβλημα ήταν η ομορφιά για εμένα, τόνισε η συγγραφέας

Γεωργία Κοτζιά
Τη σχέση με τον εαυτό και την εικόνα της στα εφηβικά της χρόνια περιέγραψε η Κατερίνα Γιατζόγλου, σχολιάζοντας ότι μέχρι την ηλικία των 14 ετών δεν ένιωθε όμορφη, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της ως «τερατογέννημα», ενώ εξήγησε πως ήταν αρκετά αδύνατη, γεγονός που της δημιουργούσε περισσότερη ανασφάλεια.

Η συγγραφέας ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μεταξύ άλλων μίλησε για την παιδική και εφηβική της ηλικία, αποκαλύπτοντας πως μέχρι τα 14 της θεωρούσε τον εαυτό της «ασχημόπαπο».

Όπως είπε, εκείνα τα χρόνια ένιωθε ανασφαλής με την εμφάνισή της, ενώ αργότερα χρειάστηκε να αποδεικνύει ότι η ομορφιά της δεν αποτελεί εμπόδιο για να τη θεωρούν ικανή και σκεπτόμενη.

«Μόνο πρόβλημα ήταν η ομορφιά για μένα. Κατ’ αρχάς, γιατί πρέπει να αποδείξεις ότι ένα όμορφο κεφάλι κάτι έχει μέσα. Πρέπει να το αποδείξεις διπλά και τριπλά από μια άλλη γυναίκα. Βέβαια, και ο κόσμος έχει προκατάληψη», είπε η Κατερίνα Γιατζόγλου, σχετικά με την πίεση που ένιωθε αργότερα εξαιτίας της εξωτερικής της εμφάνισης.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην περίοδο της εφηβείας της, αποκαλύπτοντας πως τότε δεν αισθανόταν όμορφη: «Το έχω γράψει και σε βιβλίο, το αναφέρω πολλές φορές ως πρόλογο σε όσα γράφω, ότι εγώ ήμουν τερατογέννημα. Δηλαδή, αλήθεια, μέχρι τα 13–14 μου χρόνια ήμουν ένα ασχημόπαπο. Ήμουν πάρα πολύ αδύνατη, κοκαλιάρα. Μου έκοβαν τα μαλλιά πάρα πολύ κοντά και ήμουν ένα κοριτσάκι που νόμιζαν ότι είναι αγοράκι. Είχα πολύ λεπτή τρίχα, όπως έχω και σήμερα, αλλά δεν είχα πολλά μαλλιά και με είχαν κουρέψει μέχρι και με την ψιλή για να δυναμώσει το μαλλί».

Σε άλλο σημείο, στάθηκε στην εξωτερική εικόνα του αδερφού της, ο οποίος θεωρούταν «καλλονός» όπως δήλωσε η ίδια, με την Κατερίνα Γιατζόγλου να νιώθει ανασφάλεια για τη δική της εμφάνιση: «Μέχρι τα 10 ή τα 12 μου, είχα κοντά μαλλιά αγορέ. Ο αδερφός μου ήταν ένας κούκλος, καλλονός, πάρα πολύ ωραίος, οπότε εγώ ήμουν το πρόβλημα της ιστορίας που δεν ασχολιόταν κανείς. “Έχουμε και ένα άσχημο παιδί”, δηλαδή. Επειδή όμως ήμουν πολύ δραστήρια, έκλεβα λίγο την παράσταση από τις δραστηριότητες».

