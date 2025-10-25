Η έκπληξη του Σάκη Ρουβά στη Νατάσα Θεοδωρίδου για τα γενέθλιά της στην πρεμιέρα τους - Δείτε βίντεο
Οι δύο τραγουδιστές ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας
Μια έκπληξη για τα γενέθλιά της περίμενε τη Νατάσα Θεοδωρίδου στην πρεμιέρα της με τον Σάκη Ρουβά, όταν ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε στη σκηνή με μία τούρτα.
Το βράδυ της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, οι δύο τραγουδιστές ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας. Για τη Νατάσα Θεοδωρίδου ωστόσο, η συγκεκριμένη ημέρα ήταν ξεχωριστή, καθώς παράλληλα γιόρτασε τα γενέθλιά της.
Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυκλοφόρησε η έκπληξη που έκανε ο Σάκης Ρουβάς στη συνάδελφό του, όταν την αιφνιδίασε, τραγουδώντάς της, ενώ κρατούσε μια κόκκινη τούρτα. Η καλλιτέχνιδα φάνηκε να απολαμβάνει την κίνηση του συναδέλφου της, αλλά και το χειροκρότημα του κοινού, λέγοντας «ευχαριστώ πάρα πολύ».
Δείτε το βίντεο
