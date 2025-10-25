Marseaux: Θα με ενδιέφερε το κεφάλαιο Eurovision, ελπίζω να έρθει την κατάλληλη στιγμή





Marseaux στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει μελλοντικά στη Eurovision , εκφράζοντας την επιθυμία της να γίνει αυτό το βήμα σε μια καλή στιγμή της καριέρας της.

Ανοιχτή είναι ηΜιλώντας για τους επαγγελματικούς της στόχους, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε στην εκπομπή «Buongiorno» ότι θα την ενδιέφερε να λάβει μέρος στον μουσικό διαγωνισμό.Συγκεκριμένα, είπε: «Το κεφάλαιο της Eurovision θα με ενδιέφερε, ναι, είναι και αυτό στο bucket list. Έχω σκοπό κάποια στιγμή να το κάνω». Η τραγουδίστρια πρόσθεσε επίσης, ότι θέλει να το επιχειρήσει όταν οι συνθήκες θα είναι οι κατάλληλες: «Ελπίζω να είναι την κατάλληλη στιγμή, με το κατάλληλο τραγούδι και με την κατάλληλη ιδέα ώστε να βγει κάτι πολύ όμορφο».