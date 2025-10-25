Marseaux: Θα με ενδιέφερε το κεφάλαιο Eurovision, ελπίζω να έρθει την κατάλληλη στιγμή
Marseaux: Θα με ενδιέφερε το κεφάλαιο Eurovision, ελπίζω να έρθει την κατάλληλη στιγμή
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε την επιθυμία της να συμμετάσχει μελλοντικά στον μουσικό διαγωνισμό
Ανοιχτή είναι η Marseaux στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει μελλοντικά στη Eurovision, εκφράζοντας την επιθυμία της να γίνει αυτό το βήμα σε μια καλή στιγμή της καριέρας της.
Μιλώντας για τους επαγγελματικούς της στόχους, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε στην εκπομπή «Buongiorno» ότι θα την ενδιέφερε να λάβει μέρος στον μουσικό διαγωνισμό.
Συγκεκριμένα, είπε: «Το κεφάλαιο της Eurovision θα με ενδιέφερε, ναι, είναι και αυτό στο bucket list. Έχω σκοπό κάποια στιγμή να το κάνω». Η τραγουδίστρια πρόσθεσε επίσης, ότι θέλει να το επιχειρήσει όταν οι συνθήκες θα είναι οι κατάλληλες: «Ελπίζω να είναι την κατάλληλη στιγμή, με το κατάλληλο τραγούδι και με την κατάλληλη ιδέα ώστε να βγει κάτι πολύ όμορφο».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για τους επαγγελματικούς της στόχους, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε στην εκπομπή «Buongiorno» ότι θα την ενδιέφερε να λάβει μέρος στον μουσικό διαγωνισμό.
Συγκεκριμένα, είπε: «Το κεφάλαιο της Eurovision θα με ενδιέφερε, ναι, είναι και αυτό στο bucket list. Έχω σκοπό κάποια στιγμή να το κάνω». Η τραγουδίστρια πρόσθεσε επίσης, ότι θέλει να το επιχειρήσει όταν οι συνθήκες θα είναι οι κατάλληλες: «Ελπίζω να είναι την κατάλληλη στιγμή, με το κατάλληλο τραγούδι και με την κατάλληλη ιδέα ώστε να βγει κάτι πολύ όμορφο».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός του Διονύση Σαββόπουλου
Αντετοκούνμπο από άλλο πλανήτη: Το επιβλητικό double double μέσα στο Τορόντο - Δείτε βίντεο
«Καλώς ήρθατε στο Hotel Hamas»: 150 επικίνδυνοι τρομοκράτες που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ μένουν σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Κάιρο
Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός του Διονύση Σαββόπουλου
Αντετοκούνμπο από άλλο πλανήτη: Το επιβλητικό double double μέσα στο Τορόντο - Δείτε βίντεο
«Καλώς ήρθατε στο Hotel Hamas»: 150 επικίνδυνοι τρομοκράτες που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ μένουν σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Κάιρο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα