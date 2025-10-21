Η Ντέμπι Χάρι αποκάλυψε ποια ηθοποιός θα ήθελε να την υποδυθεί σε βιογραφική ταινία για τους «Blondie»
Η θρυλική frontwoman των Blondie, Ντέμπι Χάρι, αποκάλυψε ποια ηθοποιός θα ήθελε να την υποδυθεί σε μια ενδεχόμενη βιογραφική ταινία για το εμβληματικό συγκρότημα, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τη Φλόρενς Πιου.
Σε νέα συνέντευξη στους Times, η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το ενδεχόμενο να δει τη ζωή της να μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν ήταν κάποια σαν την Φλόρενς Πιου, θα ήμουν στον παράδεισο. Νομίζω ότι είναι μια σπουδαία ηθοποιός και θα μπορούσε να κάνει τα πάντα».
Η Ντέμπι Χάρι έχει εκφράσει και στο παρελθόν τη θετική της στάση απέναντι σε ένα κινηματογραφικό project για τους Blondie. Το 2014 είχε δηλώσει ότι μια τέτοια ταινία θα βοηθούσε το κοινό να «εκτιμήσει καλύτερα» το συγκρότημα και την πορεία του.
Παράλληλα, είχε υπερασπιστεί δημόσια την Κίρστεν Ντανστ, όταν είχε επιλεγεί το 2007 να την υποδυθεί σε βιογραφική ταινία που τελικά δεν προχώρησε ποτέ. Τότε, η Ντέμπι Χάρι είχε δηλώσει: «Είναι πιθανώς ικανή για πολλά πράγματα που δεν της έχουν ζητηθεί ακόμα, και το να κάνει κάτι αντισυμβατικό θα ήταν υπέροχο για εκείνη».
Η Ντέμπι Χάρι, που παραμένει ενεργή και δημιουργική, είχε κυκλοφορήσει το 2019 το αυτοβιογραφικό βιβλίο της «Face It: A Memoir», στο οποίο αφηγείται την άνοδό της στη μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του ’70, την εκρηκτική επιτυχία των Blondie, αλλά και τις σκοτεινές στιγμές που βίωσε, όπως τον εθισμό, την πτώχευση και τη διάλυση του συγκροτήματος.
Debbie Harry Reveals the Actress She'd Like to Play Her in Upcoming Blondie Biopic https://t.co/eloUZfb3DN— People (@people) October 20, 2025
