Έξαλλος ο Axl Rose σε συναυλία του με τα τεχνικά προβλήματα - Κλώτσησε τα ντραμς και πέταξε το μικρόφωνό του





Axl Rose εκτυλίχθηκε σε πρόσφατη συναυλία του στην Αργεντινή, όταν ο τραγουδιστής των Guns N' Roses έχασε την ψυχραιμία του λόγω ενός τεχνικού προβλήματος, κλώτσησε τα ντραμς και πέταξε το μικρόφωνό του.

το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στο Estadio Tomás Adolfo Ducó στο Μπουένος Άιρες,

Rose

Daily Mail», ο καλλιτέχνης αναστατώθηκε, επειδή «άκουγε μόνο τα κρουστά» στο ακουστικό του και «τίποτα άλλο. Υπήρχαν τεχνικά προβλήματα».

Axl Rose

Ένα έντονο περιστατικό στη σκηνή με πρωταγωνιστή τονΣε βίντεο από την εμφάνισή τουπου δημοσιεύτηκε στο TikTok, οεμφανίζεται οργισμένος στη σκηνή, λόγω τεχνικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε με το ακουστικό του, όσο ερμήνευε το θρυλικό τραγούδι της μπάντας, Welcome To The Jungle.Ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή με τη σημερινή σύνθεση του συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων των Slash (κιθάρα), Duff McKagan (μπάσο), Richard Fortus (κιθάρα) και Isaac Carpenter (τύμπανα). Ο οργισμένος Rose φαίνεται να κλωτσάει προς το σετ των τυμπάνων επανειλημμένα σε βίντεο που κατέγραψε θαυμαστής του.Όπως ανέφερε πηγή από το περιβάλλον του στην «Αυτός λέγεται ότι ήταν και ο λόγος, που αποσυντονίστηκε οκαι επηρεάστηκε προσωρινά η ικανότητά του να ερμηνεύσει κατά τη διάρκεια της συναυλίας του.Σύμφωνα με πληροφορίες της «Daily Mail», «η ομάδα τεχνικών κατάφερε να διορθώσει το πρόβλημα μέχρι το τρίτο τραγούδι και η συναυλία συνεχίστηκε ομαλά». Παράλληλα, το ίδιο μέσο αναφέρει ότι η αναστάτωση του Rose δεν σχετιζόταν με τον Carpenter και την απόδοσή του. Αν και ο Axl Rose φαινόταν να κοιτάζει προς το σετ των τυμπάνων κατά την έκρηξή του, η ίδια πηγή τόνισε ότι η έκρηξή του δεν είχε σχέση με τον ντράμερ: «Δεν υπήρχε πρόβλημα με τον ντράμερ, που είναι εξαιρετικός».