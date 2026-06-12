Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα: Επιχείρησαν πάνω από 60 πυροσβέστες και εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Κερατέα Πυροσβεστική

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα: Επιχείρησαν πάνω από 60 πυροσβέστες και εναέρια μέσα

Ισχυρή ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα: Επιχείρησαν πάνω από 60 πυροσβέστες και εναέρια μέσα
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου στην περιοχή Πλάκα στην Κερατέα, ωστόσο περίπου στις 11:30 οριοθετήθηκε σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ δεν απειλείται ο οικισμός.




Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα: Επιχείρησαν πάνω από 60 πυροσβέστες και εναέρια μέσα
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UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

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