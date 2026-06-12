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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα: Επιχείρησαν πάνω από 60 πυροσβέστες και εναέρια μέσα
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα: Επιχείρησαν πάνω από 60 πυροσβέστες και εναέρια μέσα
Ισχυρή ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου στην περιοχή Πλάκα στην Κερατέα, ωστόσο περίπου στις 11:30 οριοθετήθηκε σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα.
Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ δεν απειλείται ο οικισμός.
Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα.
Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ δεν απειλείται ο οικισμός.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του δήμου Λαυρεωτικής Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 12, 2026
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