Ουκρανία: Ζητά $20 δισ. στρατιωτικής βοήθειας από τους συμμάχους για να διατηρήσει το μομέντουμ με τη Ρωσία

Το Κίεβο θεωρεί ότι διαθέτει «παράθυρο ευκαιρίας» έξι έως εννέα μηνών στο μέτωπο και επιδιώκει άμεση ενίσχυση - Το αίτημα θα τεθεί στη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας