Δώρα Παντέλη για τον σύντροφό της: Τον ερωτεύομαι κάθε μέρα, γι’ αυτό ήθελα να κάνω και παιδί μαζί του
Εγώ μέχρι που επανήλθε ο Τζον στη ζωή μου, δεν σκεφτόμουν να παντρευτώ ή να κάνω παιδί, εξομολογήθηκε η αθλητικογράφος
Τη σχέση της με τον σύντροφό της και πατέρα του γιου της, Τζον περιέγραψε η Δώρα Παντέλη, τονίζοντας ότι τον ερωτεύεται όλο και περισσότερο καθημερινά. Αυτός ήταν και ο λόγος που θέλησε να αποκτήσει μαζί του παιδί. Μέχρι να τον γνωρίσει, όπως είπε η αθλητικογράφος, δεν την απασχολούσε η σκέψη του γάμου και της μητρότητας.
«Με τον Τζον έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Θα παντρευτούμε στις 25 Ιουλίου. Η βάπτιση θα γίνει ξεχωριστά. Δε θέλουμε να τους κουράσουμε πολύ τους καλεσμένους, γιατί θα έρθουν και πολλοί συγγενείς μας από τον Καναδά», είπε αρχικά η Δώρα Παντέλη στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου.
Αν και γνωρίστηκαν πριν από δέκα χρόνια, η σχέση τους ξεκίνησε πέρυσι. Μέχρι να εμφανιστεί και πάλι στη ζωή της, εκείνη δεν σκεφτόταν να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. «Είναι λίγο περίεργη η ιστορία μας. Γνωριστήκαμε πριν 10 χρόνια. Εγώ τότε ήμουν σε άλλη φάση της ζωής μου. Είναι Ελληνο-Καναδός και επανήλθε στη ζωή μου πέρυσι, στις αρχές του καλοκαιριού. Είχαμε γνωριστεί πριν δέκα χρόνια, του άρεσα, μου άρεσε, αλλά ήμασταν σε άλλες φάσεις. Εγώ μέχρι που επανήλθε ο Τζον στη ζωή μου, δεν το σκεφτόμουν να παντρευτώ ή να κάνω παιδί», σημείωσε.
Η Δώρα Παντέλη εξήγησε πως η σχέση της με τον σύντροφό της εξελίχτηκε πολύ γρήγορα, με τους δυο τους να υπογράφουν σύμφωνο συμβίωσης μέσα σε 13 μέρες.«Ήθελα να βρω έναν άνθρωπο για να μπορώ να επενδύσω και να κάνω οικογένεια. Επανήλθε λοιπόν ξαφνικά στη ζωή μου και ήταν σαν να μην έφυγε ποτέ. Κάναμε το σύμφωνο μετά από 13 μέρες και έμεινα έγκυος μετά από τρεις μήνες. Τα κάναμε όλα μαζί. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Το έζησα όλο στο full και ακόμα το ζω. Τον βλέπω ακόμα και τώρα στις φωτογραφίες και τον ερωτεύομαι κάθε μέρα. Γι’ αυτό ήθελα να κάνω και παιδί μαζί του», κατέληξε.
«Έλεγα αφού έφτασα 37, ας το αφήσω. Δεν είχα σκεφτεί να κάνω παιδί. Δεν ήμουν αρνητική γι’ αυτό και έκανα. Από το να κάνω, απλά για να κάνω επειδή υπάρχει αυτό το στερεότυπο, ή επειδή μου έλεγε η μάνα μου “κάνε ένα παιδάκι, μη μείνεις μόνη σου”. Το παιδί δεν είναι για να μη μείνεις μόνη σου. Το παιδί πρέπει να μεγαλώσει σε μια οικογένεια», συμπλήρωσε.
