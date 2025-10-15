Άννα Φόνσου για Άλκη Γιαννακά: Δεν ήταν απλώς φίλος μου, ήταν ο άνθρωπος που ήταν δίπλα μου και στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές
Μου λείπει αφάνταστα, ήταν σπουδαίος, είπε για τον πρωταγωνιστή της ταινίας «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» που πέθανε στα 80 του χρόνια
Τη σχέση που είχε με τον Άλκη Γιαννακά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια, περιέγραψε η Άννα Φόνσου. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ο καλός της φίλος και συνάδελφός της, της είχε σταθεί σε δύσκολες στιγμές της ζωής της και πως είχε βρεθεί στο πλευρό της στις χαρές της, ενώ υπογράμμισε τη σεμνότητα, τη γενναιοδωρία και την ταπεινότητα που τον χαρακτήριζαν.
Η Άννα Φόνσου μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου για τον Άλκη Γιαννακά και τόνισε πως δεν τους έδενε απλώς η φιλία τους, αφού εκείνος δεν έφυγε από το πλευρό της στα 50 χρόνια της γνωριμίας τους. «Ο Άλκης ήταν φίλος μου 50 χρόνια. Δεν ήταν απλώς φίλος μου, ήταν η παρέα μου, ήταν ο άνθρωπος που ήταν δίπλα μου και στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές. Τον αγαπούσα πολύ, όπως και την οικογένειά του. Μου λείπει αφάνταστα και δεν μπορώ να μιλήσω και για τον Άλκη, τι να πω. Το πιο γενναιόδωρο πλάσμα, το πιο σεμνό, το πιο ταπεινό», είπε αρχικά.
Τέλος, η Άννα Φόνσου αποκάλυψε πως ο Άλκης Γιαννακάς της είχε εκμυστηρευτεί πως δεν ήθελε να δημοσιοποιηθεί ο θάνατός του, αφού δεν αγαπούσε την προβολή. «Μου έλεγε ότι αν φύγει από τη ζωή, δεν θέλει να το γράψουν κλπ… Δεν του άρεσε πολύ ο κόσμος του θεάτρου και του κινηματογράφου Ήταν αλλιώς η ψυχολογία του Άλκη. Δεν του άρεσε να εκτίθεται. Ήταν σπουδαίος. Χαίρομαι που τον είχα φίλο μου και για αυτό μου λείπει πάρα πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα, συγκινούμαι πολύ με τον Άλκη και θα ήθελα να σεβαστώ και την επιθυμία του, να μη μιλάμε πολύ», είπε κλείνοντας.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή ο Άλκης Γιαννακάς αρρώστησε και τελικά κατέληξε στο Ιπποκράτειο. «Είχε αρρωστήσει, πριν μια εβδομάδα μάθαμε ότι κάτι έχει, είχε αρχίσει τις θεραπείες… Είχε έρθει, μάλιστα, κι από εδώ να πάρει κάτι βιβλία. Και μια μέρα με πήρε η Κατερίνα και μου λέει ότι έχει αιμορραγία και θα πάνε στο Ιπποκράτειο. Όταν πήγε, τον διασωλήνωσαν και την άλλη μέρα “έφυγε”», ανέφερε.
