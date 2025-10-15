Μαράια Ριντλσπρίγκερ: «Ζω μία φυσιολογική ζωή, πάω τα παιδιά μου στο σχολείο - Ο Γιάννης είναι ο κολλητός μου στο σπίτι»

Κλείσιμο

Το ετήσιο συνέδριο τουγια την ενδυνάμωση των γυναικών επέστρεψε στοΟ τίτλος τουείναιΗ Μαράια Ριντλσπρίγκερεπιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και director of strategic initiatives στο Charles Antetokounmpo Family Foundation, μίλησε στη Γαλάτεια Λασκαράκη, διευθύντρια του Marie Claire, με θέμα».Η σύντροφος του MVP του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον οποίο έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, αναγνώρισε ότι, από την άλλη όμως τούς δίνει την ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για τα θέματα που θεωρούν σημαντικά.Ένα από αυτά είναι η ψυχική υγεία και ειδικά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στη λοχεία, καθώς η ίδια δεν έχει κρύψει ότι υπέφερε από επιλόχειο κατάθλιψη.Στην αρχή, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, νόμιζε ότι «είχα κάποια σοβαρή ασθένεια και δεν θα κατάφερνα να είναι δίπλα στα παιδιά μου». Δίσταζε να αναζητήσει βοήθεια – και ένας ακόμα λόγος ήταν το ότι ένιωθε ευγνώμων που «έχει αυτή τη ζωή».Καθώς όμως βίωνε μεγάλες αλλαγές στη ζωή της και αποκτούσε «πολύ σύντομα το ένα παιδί μετά το άλλο», μίλησε στον θεραπευτή της και ακολούθησε τη συμβουλή του «να εστιάσω σε πράγματα που με βοηθούν: έχω υγεία, αγάπη και είμαι ευλογημένη. Τα έλεγα ξανά και ξανά στον εαυτό μου». Τη βοήθησε, επιπλέον, η φαρμακευτική αγωγή που έλαβε.«Μην ντρέπεστε να αναζητήσετε βοήθεια» συμβουλεύει σήμερα άλλες γυναίκες. «Δεν θα γίνετε για κανέναν “βάρος” – πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις. Μη νιώθετε αμήχανα».Μεγαλώνοντας στις ΗΠΑ, και ειδικά στην αφροαμερικανική κοινότητα, παρατήρησε ότι ζητήματα όπως η επιλόχειος κατάθλιψη συνοδεύονταν από «στίγμα» και οι γυναίκες υπέφεραν απομονωμένες. «Πού θα μπορούσε να απευθυνθεί κάποια που δεν είχε τους πόρους; Όταν ένιωθε αδύναμη, ενώ υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είσαι δυνατή».Σε ερώτηση της κ. Λασκαράκη αν «είναι τυπικό πρόβλημα της μητρότητας το να μη δίνεις προτεραιότητα στον εαυτό σου», η απάντησή της ήταν, απερίφραστα, ναι.Η ίδια επιπλέον, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της έκθεσης και της πίεσης του να είναι η σύντροφος ενός παγκοσμίως διάσημου παίκτη. Πώς τις διαχειρίζεται; «Προσπαθώ να κρατήσω μακριά από τη δημοσιότητα όσο περισσότερα μπορώ. Μοιραζόμαστε μόνο αυτά στα οποία δίνουμε προτεραιότητα».Παράλληλα, «ζω μια σχετικά φυσιολογική ζωή: Ξυπνάω και πάω τα παιδιά στο σχολείο και σε δραστηριότητες». Όπως πρόσθεσε, αναφερόμενη σε άλλες γυναίκες-συζύγους διασήμων, «απολαμβάνω να βλέπω να μην περιστρέφεται η ζωή τους μόνο γύρω από το γκλάμουρ. Μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε τη διαφορά».Η σχέση της με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετράει ήδη δέκα χρόνια («έντεκα, τον Φεβρουαριο!») από την οποία δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν οι δυσκολίες. Όπως «η απώλεια του πατέρα του [που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 ετών], μια δοκιμασία για όλη την οικογένεια, που άλλαξε καθοριστικά την τροχιά του Γιάννη, το πώς εξελίχθηκε έκτοτε». Σε κάθε περίπτωση, «δεν σταμάτησε ποτέ να είναι δίπλα στην οικογένεια, τα αδέρφια, τη μητέρα του».Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πει ότι «αυτό που ερωτεύτηκα στη Μαράια είναι το ότι πάντα βοηθάει τους άλλους». Τι αγαπάει η Μαράια περισσότερο σε εκείνον; «Τον αγαπώ για αυτό που είναι, πόσο τρυφερός είναι με την οικογένειά του, το ότι είναι σαν κολλητός μου φίλος στο σπίτι. Δεν είναι τέλειος, κανένας δεν είναι, αλλά είναι σπουδαίος άνθρωπος, προστατευτικός, αφοσιωμένος. Τον αφήνω να είναι ο εαυτός του και προσπαθώ να διευκολύνω τη ζωή του, να φροντίζω να είναι καλά και να αξιοποιεί τις ικανότητές του στο έπακρο».