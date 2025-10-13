Άννα Κυριακού: Ο γιος της την αποχαιρετά - «Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη, είμαι πολύ συγκινημένος»
Άννα Κυριακού: Ο γιος της την αποχαιρετά - «Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη, είμαι πολύ συγκινημένος»
Η ηθοποιός πέθανε σήμερα το πρωί στα 96 της χρόνια
Ήρεμη και ευτυχισμένη έφυγε από τη ζωή η Άννα Κυριακού σύμφωνα με τον γιο της Χρήστο Αποστολίδη, ο οποίος την αποχαιρέτησε μέσα από δηλώσεις του έκανε, εμφανώς συγκινημένος.
Η θρυλική θεία «μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες» πέθανε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 96 ετών. Ο γιος της μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» αναφέροντας ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια ζούσε μαζί με τη μητέρα του.
Όπως ανέφερε ο ίδιος, η Άννα Κυριακού έφυγε από τη ζωή, έχοντας εκπληρώσει και την τελευταία της επιθυμία, που ήταν η έκδοση της βιβλιογραφίας της με τίτλο «Άννα Κυριακού. Μια ηθοποιός, μια εποχή».
«Σήμερα το πρωί έφυγε. Τι να πω, νομίζω ότι ξεκουράστηκε. Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη, διότι εκπλήρωσε το όνειρό της που ήταν έκδοση του βιβλίου της με τη βιβλιογραφία της. Βγήκε πριν από έναν μήνα. Έφυγε με αυτό στο προσκεφάλι της. Έφυγε χαρούμενη, όπως ήταν σε όλη της τη ζωή και ευτυχισμένη όπως γράφει στον επίλογο του βιβλίου. Ρωτήστε όλους τους φίλους της, αν ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ρωτήστε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ συγκινημένος τώρα, με συγχωρείτε. Ζω μαζί της εδώ και 2,5 χρόνια, τη φρόντιζα» δήλωσε ο Χρήστος Αποστολίδης.
Δείτε το βίντεο
Η θρυλική θεία «μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες» πέθανε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 96 ετών. Ο γιος της μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» αναφέροντας ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια ζούσε μαζί με τη μητέρα του.
Όπως ανέφερε ο ίδιος, η Άννα Κυριακού έφυγε από τη ζωή, έχοντας εκπληρώσει και την τελευταία της επιθυμία, που ήταν η έκδοση της βιβλιογραφίας της με τίτλο «Άννα Κυριακού. Μια ηθοποιός, μια εποχή».
«Σήμερα το πρωί έφυγε. Τι να πω, νομίζω ότι ξεκουράστηκε. Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη, διότι εκπλήρωσε το όνειρό της που ήταν έκδοση του βιβλίου της με τη βιβλιογραφία της. Βγήκε πριν από έναν μήνα. Έφυγε με αυτό στο προσκεφάλι της. Έφυγε χαρούμενη, όπως ήταν σε όλη της τη ζωή και ευτυχισμένη όπως γράφει στον επίλογο του βιβλίου. Ρωτήστε όλους τους φίλους της, αν ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ρωτήστε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ συγκινημένος τώρα, με συγχωρείτε. Ζω μαζί της εδώ και 2,5 χρόνια, τη φρόντιζα» δήλωσε ο Χρήστος Αποστολίδης.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα