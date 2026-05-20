Αγγελική Φράγκου: Ο τρόπος σκέψης του μηχανικού είναι το κλειδί για το μέλλον της ναυτιλίας
Ισχυρό μήνυμα στους αποφοίτους του Columbia Engineering 2026 για τον ρόλο τους στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της παγκόσμιας οικονομίας
Με σαφές μήνυμα ότι η νέα γενιά επιστημόνων καλείται να διαμορφώσει το μέλλον σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών, η Αγγελική Φράγκου απευθύνθηκε στους αποφοίτους της τάξης του 2026 του Columbia Engineering, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της μηχανικής σκέψης σε έναν κόσμο που μετασχηματίζεται τεχνολογικά και γεωοικονομικά.
Η επικεφαλής της Navios Maritime Partners στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της πειθαρχίας, της μεθοδολογίας και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, τονίζοντας ότι αποτελούν διαχρονικά εργαλεία επιτυχίας, ανεξαρτήτως κλάδου. Είπε: «Ίσως αναρωτιέστε γιατί βρίσκομαι εδώ πάνω. Σε αντίθεση με άλλους τιμώμενους του παρελθόντος, δεν είμαι εν ενεργεία μηχανικός πλήρους απασχόλησης. Δεν αφιερώνω τον χρόνο μου σχεδιάζοντας νέα υλικά ή επεκτείνοντας τα όρια της υπολογιστικής επιστήμης. Αποφοίτησα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Columbia Engineering το 1988, πολύ, πολύ καιρό πριν. Και αυτή είναι η αλήθεια μου: Αυτός ο τρόπος σκέψης, αυτή η πειθαρχία είναι η υπερδύναμή μου. Κάθε απόφαση που παίρνω περνά μέσα από το ίδιο πρότυπο επίλυσης προβλημάτων που ανέπτυξα για πρώτη φορά όταν σπούδαζα μηχανικός.
Αποφοίτησα από το Columbia Engineering το 1988… και αυτή είναι η αλήθεια μου: Ότι αυτός ο τρόπος σκέψης είναι η υπερδύναμή μου», υπογραμμίζοντας ότι η εκπαίδευσή της ως μηχανικός εξακολουθεί να καθορίζει κάθε επαγγελματική της επιλογή. «Παρότι δραστηριοποιούμαι στον επιχειρηματικό κόσμο, δεν έπαψα ποτέ να είμαι μηχανικός», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η δομημένη σκέψη και η αναλυτική προσέγγιση αποτελούν βασικά εργαλεία στη λήψη αποφάσεων.
