Γιώργος Καράβας μετά τον τελικό του Exathlon: Αυτό το κεφάλαιο με έκανε καλύτερο άνθρωπο
Αυτό το ταξίδι δεν ήταν απλώς επαγγελματικό, ήταν μια βαθιά προσωπική εμπειρία, έγραψε το μοντέλο και παρουσιαστής σε ανάρτηση στα social media
Μια ανάρτηση στα social media έκανε ο Γιώργος Καράβας μετά τον τελικό του Exathlon. Το τελευταίο επεισόδιο του τηλεοπτικού προγράμματος προβλήθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, με την Στέλλα Ανδρεάδου και τον Φάνη Μπολέτση να αναδεικνύονται νικητές.
Το μοντέλο που είχε αναλάβει τον ρόλο του παρουσιαστή εξομολογήθηκε πως δεν επρόκειτο για μια εμπειρία που είχε μόνο επαγγελματικό χαρακτήρα αλλά και προσωπικό. Η πιο μεγάλη πρόκληση σε αυτό το βήμα ήταν η απουσία της οικογένειάς του, αφού τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στον Άγιο Δομίνικο. Το κενό ωστόσο κάλυψαν, όπως εξομολογήθηκε, σε έναν βαθμό η αγάπη των παικτών και τα μηνύματα στήριξης του κόσμου.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram : «Μετά από σχεδόν δύο μήνες στον Άγιο Δομίνικο και στο ξεχωριστό ταξίδι του Exathlon, ήρθε η στιγμή να πω το δικό μου “αντίο”. Κρατάω μαζί μου όλες τις εμπειρίες, τις όμορφες στιγμές και τα συναισθήματα που έζησα εδώ, θησαυρούς που θα με συνοδεύουν για πάντα. Αυτό το ταξίδι δεν ήταν απλώς επαγγελματικό. Ήταν μια βαθιά προσωπική εμπειρία, που με βοήθησε να ανακαλύψω νέες πτυχές του εαυτού μου, να εξελιχθώ, να δυναμώσω και να μάθω. Οι στιγμές, οι προκλήσεις και οι άνθρωποι που γνώρισα έγιναν για μένα πηγή έμπνευσης και εξέλιξης».
Στη συνέχεια, ανέφερε: «Φεύγω γεμάτος ευγνωμοσύνη, με την καρδιά γεμάτη και το βλέμμα στραμμένο μπροστά. Αυτό το κεφάλαιο με έκανε καλύτερο άνθρωπο και πιο ώριμο επαγγελματία κι αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που παίρνω μαζί μου».
Όσον αφορά στη μεγαλύτερη πρόκληση που κλήθηκε να διαχειριστεί, ο Γιώργος Καράβας σημείωσε: «Η μεγαλύτερη πρόκληση που είχα διαχειριστώ, ήταν η απουσίας της οικογένειας μου. Αν και είχα τη χαρά να ταξιδέψω ένα μεγάλο μέρος του κόσμου στη ζωή μου, μέσω της επαγγελματικής μου ιδιότητας, αυτή ήταν η πρώτη φορά από τη στιγμή που έγινα πατέρας όπου έλειψα από τα παιδιά μου και τη Ραφαέλα τόσο καιρό. Ένα κενό όπου καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από την αγκαλιά και αγάπη που μου δώσανε οι πραγματικοί πρωταγωνιστές του Exathlon, τα παιδιά και τα εκατοντάδες μηνύματα αγάπης από όλους εσάς».
