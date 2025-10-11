Exathlon: Η Στέλλα Ανδρεάδου και ο Φάνης Μπολέτσης είναι οι μεγάλοι νικητές

δύο φορές

Από την πλευρά των ανδρών, ο Φάνης Μπολέτσης και ο Γιώργος Γκιουλέκας μπήκαν για μια ακόμη φορά στο στίβο μάχης. Ο πρώτος κατάφερενα αγγίξει το τοτέμ χωρίς αυτό να πέσει, ωστόσο έκανε το 3- 1 και ακολούθησε το 4-1 στον επόμενο αγώνα. Ο Φάνης Μπολέτσης κέρδισε τον αντίπαλο και συμπαίκτη του και σήκωσε το τρόπαιο στο πλευρό της Στέλλας Ανδρεάδου.