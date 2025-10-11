Exathlon: Η Στέλλα Ανδρεάδου και ο Φάνης Μπολέτσης είναι οι μεγάλοι νικητές
Μετά από σχεδόν δύο μήνες στον Άγιο Δομίνικο οι δύο παίκτες κατάφεραν να πάρουν το τρόπαιο στα χέρια τους
Η Στέλλα Ανδρεάδου και ο Φάνης Μπολέτσης είναι οι μεγάλοι νικητές του Exathlon. Μετά από σχεδόν δύο μήνες στον Άγιο Δομίνικο οι δύο παίκτες κατάφεραν να πάρουν το τρόπαιο στα χέρια τους.
Το τελευταίο επεισόδιο του τηλεοπτικού προγράμματος, που προβλήθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, ξεκίνησε με τέσσερις παίκτες να διεκδικούν τη νίκη, αλλά ο Γιώργος Γκιουλέκας και η Δώρα Νικολή δεν κατάφεραν να επικρατήσουν και να κερδίσουν τις 50.000 ευρώ.
«Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό που συμβαίνει, λέω τα παιδιά να με τσιμπήσουν να δω αν είναι όνειρο, αν είναι αλήθεια αυτό που ζω. Είμαι πανευτυχής, δεν έχω λόγια. Δεν το πιστεύω ότι το κατέκτησα. Το σήκωσα. Πάλεψα πάρα πολύ γι’ αυτό το τρόπαιο… αλλά νομίζω με δικαίωσε», δήλωσε μεταξύ άλλων η Στέλλα Ανδρεάδου μετά τη νίκη της.
Δείτε το βίντεο με την ανάδειξη της Στέλλας Ανδρεάδου σε νικήτριαΑπό την πλευρά των ανδρών, ο Φάνης Μπολέτσης και ο Γιώργος Γκιουλέκας μπήκαν για μια ακόμη φορά στο στίβο μάχης. Ο πρώτος κατάφερε δύο φορές να αγγίξει το τοτέμ χωρίς αυτό να πέσει, ωστόσο έκανε το 3- 1 και ακολούθησε το 4-1 στον επόμενο αγώνα. Ο Φάνης Μπολέτσης κέρδισε τον αντίπαλο και συμπαίκτη του και σήκωσε το τρόπαιο στο πλευρό της Στέλλας Ανδρεάδου.
Δείτε το βίντεο με την ανάδειξη της Στέλλας Ανδρεάδου σε νικήτρια
