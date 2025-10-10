Γιώργος Καράβας για τον τελικό του Exathlon: Δεν περίμενα ότι θα είναι κάτι τόσο μεγάλο και τόσο δύσκολο
GALA
Γιώργος Καράβας Exathlon

Γιώργος Καράβας για τον τελικό του Exathlon: Δεν περίμενα ότι θα είναι κάτι τόσο μεγάλο και τόσο δύσκολο

Ήταν μια από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου, είπε ο παρουσιαστής του προγράμματος λίγο πριν την προβολή του τελευταίου επεισοδίου

Γιώργος Καράβας για τον τελικό του Exathlon: Δεν περίμενα ότι θα είναι κάτι τόσο μεγάλο και τόσο δύσκολο
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγες ώρες πριν την προβολή του τελευταίου επεισοδίου του Exathlon ο Γιώργος Καράβας μίλησε για τον τελικό, δηλώνοντας πως επρόκειτο για μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες στη ζωή του.

Ο Γιώργος Γκιουλέκας, ο Φάνης Μπολέτσης, η Στέλλα Ανδρεάδου και η Δώρα Νικολή είναι οι τέσσερις φιναλίστ που διεκδικούν το τρόπαιο, με το επεισόδιο να προβάλλεται απόψε  στις 21.00, στον ΣΚΑΪ. Το μοντέλο που για πρώτη φορά βρέθηκε στο τιμόνι της παρουσίασης ενός τηλεοπτικού προγράμματος αναγνώρισε πως η διεξαγωγή του τελικού είχε περισσότερες δυσκολίες από όσες φανταζόταν εκείνος. 

«Σίγουρα θα δείτε πολλές και εντυπωσιακές μάχες, θα πέσουν κορμιά. Γενικότερα η εμπειρία του τελικού του Exathlon δεν περίμενα ούτε εγώ ότι θα είναι κάτι τόσο μεγάλο και τόσο δύσκολο. Θα αναμετρηθούν οι δύο γυναίκες και οι δύο άντρες και θα βγουν δύο νικητές, ένας άνδρας και μια γυναίκα», είπε αρχικά στην εκπομπή «Το'Χουμε», το απόγευμα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου. 

«Ήταν τέτοια η ένταση και το πάθος στο παιχνίδι που πραγματικά θεωρώ ότι ήταν μια από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής του Exathlon.

Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Καράβας διαχώρισε το Exathlon από το Survivor, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν δύο τελείως διαφορετικά προγράμματα. Το μόνο κοινό στοιχείο, όπως τόνισε, είναι ότι γυρίζονται και τα δύο στον Άγιο Δομίνικο.  «Το Exathlon με το Survivor είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το μόνο κοινό τους στοιχείο είναι ο Άγιος Δομίνικος. Είναι δύο φορμάτ που δεν έχουν καμία σχέση. Το κομμάτι του ριάλιτι υπήρχε και στο Exathlon, οπότε δεν μπορώ να πω ότι θα δυσκολευόμουν αν υπήρξε ακόμα πιο έντονα. Θα το χειριζόμουν αντιστοίχως», κατέληξε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO

Ειδήσεις σήμερα:

Θρίλερ στον Αγιο Παντελεήμονα: Ενας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα

Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ, λέει η νικήτρια Κορίνα Ματσάδο

Παραλήρημα από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Πίτερ Τιλ: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι επικριτές της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι... λεγεωνάριοι του Αντίχριστου!
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης