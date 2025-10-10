Γιώργος Καράβας για τον τελικό του Exathlon: Δεν περίμενα ότι θα είναι κάτι τόσο μεγάλο και τόσο δύσκολο
Γιώργος Καράβας για τον τελικό του Exathlon: Δεν περίμενα ότι θα είναι κάτι τόσο μεγάλο και τόσο δύσκολο
Ήταν μια από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου, είπε ο παρουσιαστής του προγράμματος λίγο πριν την προβολή του τελευταίου επεισοδίου
Λίγες ώρες πριν την προβολή του τελευταίου επεισοδίου του Exathlon ο Γιώργος Καράβας μίλησε για τον τελικό, δηλώνοντας πως επρόκειτο για μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες στη ζωή του.
Ο Γιώργος Γκιουλέκας, ο Φάνης Μπολέτσης, η Στέλλα Ανδρεάδου και η Δώρα Νικολή είναι οι τέσσερις φιναλίστ που διεκδικούν το τρόπαιο, με το επεισόδιο να προβάλλεται απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ. Το μοντέλο που για πρώτη φορά βρέθηκε στο τιμόνι της παρουσίασης ενός τηλεοπτικού προγράμματος αναγνώρισε πως η διεξαγωγή του τελικού είχε περισσότερες δυσκολίες από όσες φανταζόταν εκείνος.
«Σίγουρα θα δείτε πολλές και εντυπωσιακές μάχες, θα πέσουν κορμιά. Γενικότερα η εμπειρία του τελικού του Exathlon δεν περίμενα ούτε εγώ ότι θα είναι κάτι τόσο μεγάλο και τόσο δύσκολο. Θα αναμετρηθούν οι δύο γυναίκες και οι δύο άντρες και θα βγουν δύο νικητές, ένας άνδρας και μια γυναίκα», είπε αρχικά στην εκπομπή «Το'Χουμε», το απόγευμα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου.
«Ήταν τέτοια η ένταση και το πάθος στο παιχνίδι που πραγματικά θεωρώ ότι ήταν μια από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής του Exathlon.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο Γιώργος Καράβας διαχώρισε το Exathlon από το Survivor, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν δύο τελείως διαφορετικά προγράμματα. Το μόνο κοινό στοιχείο, όπως τόνισε, είναι ότι γυρίζονται και τα δύο στον Άγιο Δομίνικο. «Το Exathlon με το Survivor είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το μόνο κοινό τους στοιχείο είναι ο Άγιος Δομίνικος. Είναι δύο φορμάτ που δεν έχουν καμία σχέση. Το κομμάτι του ριάλιτι υπήρχε και στο Exathlon, οπότε δεν μπορώ να πω ότι θα δυσκολευόμουν αν υπήρξε ακόμα πιο έντονα. Θα το χειριζόμουν αντιστοίχως», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
