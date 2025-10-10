O Γιώργος Καράβας επέστρεψε στην Ελλάδα - «Μου άφησε μία γλυκιά γεύση», είπε για το Exathlon
Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Γιώργος Καράβας, μετά τον τελικό του Exathlon, που θα προβληθεί απόψε, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στον ΣΚΑΪ. Ο παρουσιαστής του ριάλιτι μίλησε στο Buongiorno για την εμπειρία του στον Άγιο Δομίνικο και σχολίασε τα ποσοστά τηλεθέασης, εξηγώντας πως τα παρακολουθεί καθημερινά, αφού είναι μέρος της δουλειάς του.
«Μου άφησε μία πολύ γλυκιά γεύση. Αυτό που ουσιαστικά ήθελα ήταν να δώσω το 100% του εαυτού μου και να είμαι αυθεντικός», ανέφερε ο Γιώργος Καράβας.
Όσον αφορά τα νούμερα τηλεθέασης, τόνισε: «Εννοείται ότι παρακολουθώ τα νούμερα, είναι μέρος της δουλειάς. Σίγουρα είναι ένας δείκτης, αλλά δεν είναι η ουσία. Κάθε νέα τηλεοπτική χρονιά είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Ο κόσμος έχει πολλές επιλογές, οπότε τα νούμερα αλλάζουν. Το μόνο που μένει είναι η εμπειρία και η σύνθεση που κάνει ο καθένας με τον κόσμο». Ο Γιώργος Καράβας έκλεισε τη συνέντευξη με αισιόδοξο μήνυμα: «Πορεύομαι με αισιοδοξία».
