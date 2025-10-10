O Γιώργος Καράβας επέστρεψε στην Ελλάδα - «Μου άφησε μία γλυκιά γεύση», είπε για το Exathlon
GALA
Γιώργος Καράβας Exathlon

O Γιώργος Καράβας επέστρεψε στην Ελλάδα - «Μου άφησε μία γλυκιά γεύση», είπε για το Exathlon

Αυτό που ουσιαστικά ήθελα ήταν να δώσω το 100% του εαυτού μου, τόνισε

O Γιώργος Καράβας επέστρεψε στην Ελλάδα - «Μου άφησε μία γλυκιά γεύση», είπε για το Exathlon
Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Γιώργος Καράβας, μετά τον τελικό του Exathlon, που θα προβληθεί απόψε, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στον ΣΚΑΪ. Ο παρουσιαστής του ριάλιτι μίλησε στο Buongiorno για την εμπειρία του στον Άγιο Δομίνικο και σχολίασε τα ποσοστά τηλεθέασης, εξηγώντας πως τα παρακολουθεί καθημερινά, αφού είναι μέρος της δουλειάς του.

«Μου άφησε μία πολύ γλυκιά γεύση. Αυτό που ουσιαστικά ήθελα ήταν να δώσω το 100% του εαυτού μου και να είμαι αυθεντικός», ανέφερε ο Γιώργος Καράβας.

Όσον αφορά τα νούμερα τηλεθέασης, τόνισε: «Εννοείται ότι παρακολουθώ τα νούμερα, είναι μέρος της δουλειάς. Σίγουρα είναι ένας δείκτης, αλλά δεν είναι η ουσία. Κάθε νέα τηλεοπτική χρονιά είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Ο κόσμος έχει πολλές επιλογές, οπότε τα νούμερα αλλάζουν. Το μόνο που μένει είναι η εμπειρία και η σύνθεση που κάνει ο καθένας με τον κόσμο». Ο Γιώργος Καράβας έκλεισε τη συνέντευξη με αισιόδοξο μήνυμα: «Πορεύομαι με αισιοδοξία».

Δείτε το βίντεο


Ειδήσεις σήμερα:

«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά

Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια

Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης