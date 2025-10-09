Κέιτ Χάντσον για Γκόλντι Χον και Κερτ Ράσελ: Προσπαθώ να ζω με τρόπο που να τους κάνω περήφανους
Κέιτ Χάντσον για Γκόλντι Χον και Κερτ Ράσελ: Προσπαθώ να ζω με τρόπο που να τους κάνω περήφανους
Σε πρόσφατη βράβευσή της η διάσημη ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη της και την ευγνωμοσύνη της στη μητέρα της και τον πατριό της
Με αφορμή πρόσφατη βράβευσή της, η Κέιτ Χάντσον εξέφρασε την αγάπη της και την ευγνωμοσύνη της προς της μητέρα της, Γκόλντι Χον, και τον πατριό της, Κερτ Ράσελ, που τη μεγάλωσε σαν κόρη του. Όπως δήλωσε η 46χρονη σταρ του Χόλιγουντ, μέλημά της είναι να τους κάνει περήφανους μέσα από τον τρόπο ζωής που ακολουθεί.
Η διάσημη ηθοποιός ήταν η τιμώμενη προσκεκλημένη στο δείπνο του Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και έλαβε το βραβείο Pioneer of the Year.
Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να το παραλάβει, έκανε μια εκτενή αναφορά στην οικογένειά της. «Πάντα ένιωθα ότι αυτό που κάνω αντιπροσωπεύει κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Είναι η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, ο στενός μου κύκλος, ο ευρύτερος κύκλος. Δεν επιδιώκω την τελειότητα — τη βρίσκω πολύ βαρετή — αλλά προσπαθώ να ζω με τρόπο που να τους κάνω περήφανους για μένα», είπε αρχικά.
Απευθυνόμενη στη μητέρα της, η Χάντσον την ευχαρίστησε για όσα της έχει προσφέρει: «Η σπουδαία μου δασκάλα, το πρότυπό μου, η μεγάλη φιλάνθρωπος της οικογένειάς μας, που έχει αφιερώσει τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής της όχι στις τέχνες, αλλά στα παιδιά. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να μη σκέφτομαι τι θα κάνω στη ζωή μου, αλλά ποια συνεχίζω να γίνομαι, και να ζω με σκοπό και με συμπόνια».
Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στον Κερτ Ράσελ, ευχαριστώντας τον για τον τρόπο με τον οποίο τη μεγάλωσε. «Μπαμπά, σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μέσα σε έναν ζωντανό, γεμάτο χρώματα κόσμο, που με κράτησες προσγειωμένη και μου θύμιζες τη δύναμη της αφήγησης και τη σημασία της οικοδόμησης χαρακτήρα — όχι μόνο στους ρόλους που παίζουμε, αλλά και στη ζωή και στο σπίτι», εξομολογήθηκε.
Ολοκληρώνοντας την ευχαριστήρια ομιλία της, η Κέιτ Χάντσον στάθηκε στο γεγονός πως χάρη στους γονείς της είχε την ευκαιρία να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον γεμάτο καλλιτέχνες. «Θέλω να ευχαριστήσω τη μαμά και τον μπαμπά μου που είναι παράδειγμα αληθινής αγάπης και δέσμευσης και που είχαν το θάρρος, την αυτοπεποίθηση και την πειθαρχία να έχουν το ίδιο χτένισμα εδώ και 40 χρόνια. Χάρη σε αυτούς, ήμουν τυχερή που μεγάλωσα περιτριγυρισμένη από καλλιτέχνες, σπουδαίους καλλιτέχνες. Για μένα, οι καλλιτέχνες είναι οι επαναστάτες και οι ρομαντικοί, οι χορευτές είναι ο πιο όμορφος κόσμος για να ζεις και να μεγαλώνεις μέσα του, και είμαι απέραντα ευγνώμων που μπορώ ακόμα να τον εξερευνώ κάθε μέρα», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η διάσημη ηθοποιός ήταν η τιμώμενη προσκεκλημένη στο δείπνο του Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και έλαβε το βραβείο Pioneer of the Year.
Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να το παραλάβει, έκανε μια εκτενή αναφορά στην οικογένειά της. «Πάντα ένιωθα ότι αυτό που κάνω αντιπροσωπεύει κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Είναι η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, ο στενός μου κύκλος, ο ευρύτερος κύκλος. Δεν επιδιώκω την τελειότητα — τη βρίσκω πολύ βαρετή — αλλά προσπαθώ να ζω με τρόπο που να τους κάνω περήφανους για μένα», είπε αρχικά.
Kate Hudson Thanks Goldie Hawn and Kurt Russell While Receiving Pioneer of the Year Honor: "I Try to Live in a Way That They Can Be Proud Of" https://t.co/zZOMhGmzlA— The Hollywood Reporter (@THR) October 9, 2025
Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στον Κερτ Ράσελ, ευχαριστώντας τον για τον τρόπο με τον οποίο τη μεγάλωσε. «Μπαμπά, σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μέσα σε έναν ζωντανό, γεμάτο χρώματα κόσμο, που με κράτησες προσγειωμένη και μου θύμιζες τη δύναμη της αφήγησης και τη σημασία της οικοδόμησης χαρακτήρα — όχι μόνο στους ρόλους που παίζουμε, αλλά και στη ζωή και στο σπίτι», εξομολογήθηκε.
Ολοκληρώνοντας την ευχαριστήρια ομιλία της, η Κέιτ Χάντσον στάθηκε στο γεγονός πως χάρη στους γονείς της είχε την ευκαιρία να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον γεμάτο καλλιτέχνες. «Θέλω να ευχαριστήσω τη μαμά και τον μπαμπά μου που είναι παράδειγμα αληθινής αγάπης και δέσμευσης και που είχαν το θάρρος, την αυτοπεποίθηση και την πειθαρχία να έχουν το ίδιο χτένισμα εδώ και 40 χρόνια. Χάρη σε αυτούς, ήμουν τυχερή που μεγάλωσα περιτριγυρισμένη από καλλιτέχνες, σπουδαίους καλλιτέχνες. Για μένα, οι καλλιτέχνες είναι οι επαναστάτες και οι ρομαντικοί, οι χορευτές είναι ο πιο όμορφος κόσμος για να ζεις και να μεγαλώνεις μέσα του, και είμαι απέραντα ευγνώμων που μπορώ ακόμα να τον εξερευνώ κάθε μέρα», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Πανηγυρίζει ο Τραμπ, θα μιλήσει σε συνεδρίαση της Κνεσέτ
Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη - Στην εντατική ο 13χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του
Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!
Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Πανηγυρίζει ο Τραμπ, θα μιλήσει σε συνεδρίαση της Κνεσέτ
Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη - Στην εντατική ο 13χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του
Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα