Τζούλια Ρόμπερτς: Οι άνθρωποι ήταν σκληροί μαζί μου στην αρχή της καριέρας μου, αυτό με έκανε ανασφαλή
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε ότι στα πρώτα της βήματα βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σκληρότητα του Χόλιγουντ
Την ανασφάλεια που ένιωθε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της περιέγραψε η Τζούλια Ρόμπερτς, αναφέροντας ότι η συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων την έκανε να αμφιβάλλει για τον εαυτό της.
Σήμερα στα 57 της χρόνια, η διάσημη ηθοποιός παραδέχεται πως δεν ένιωθε αυτοπεποίθηση στα πρώτα της βήματα, παρά την επιτυχία που ακολούθησε.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «People», που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, η Τζούλια Ρόμπερτς παραδέχτηκε ότι όταν ξεκίνησε να ποζάρει μπροστά στην κάμερα, πάλευε θέματα αυτοπεποίθησης: «Δεν άρχισα να κυνηγάω τα όνειρά μου με μεγάλη σιγουριά. Με ενδιέφερε περισσότερο το ποια ήθελα να γίνω ως άνθρωπος, παρά το είδος της καριέρας που θα ακολουθούσα».
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι στην αρχή της διαδρομής της γνώρισε μερικούς «ανθρώπους που της έκαναν κριτική και ήταν πραγματικά σκληροί», γεγονός που αποτέλεσε πρόκληση για την ίδια: «Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα δοκιμασία για μένα να αποφασίσω τι είδους άνθρωπος ήθελα να προσπαθήσω να γίνω. Δεν νομίζω ότι μπήκα σε αυτή τη δουλειά με πολλή αυτοπεποίθηση».
Η Ρόμπερτς που απέκτησε έντονη δημοσιότητα μέσα από την ταινία «Pretty Woman» του 1990 και κέρδισε το Όσκαρ για την ερμηνεία της στο «Erin Brockovich» το 2000, σημείωσε επίσης ότι «το Χόλιγουντ παραμένει ανδροκρατούμενο». Μιλώντας για την πορεία της, που μετρά 35 χρόνια, είπε πως βίωσε «περισσότερες αναταράξεις παρά ένα ομαλό ταξίδι» κατά την εφηβεία και τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα.
Η Τζούλια Ρόμπερτς πρόσθεσε ότι η ανασφάλεια μπορεί να είναι «παραλυτική. Αν κάποιος με έκανε να ντραπώ, με σταματούσε. Ένιωθα αποσβολωμένη. Έπρεπε να μάθω να το διαχειρίζομαι, γιατί αυτή η βιομηχανία δεν είναι για κάποιον που δεν αντέχει την κριτική, τη σκληρότητα ή την αμηχανία».
