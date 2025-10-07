Τέα Πρέλεβιτς: Η κρυοσυντήρηση ωαρίων ήταν το δώρο που έκανα στον εαυτό μου όταν έγινα 30 ετών
Αποφάσισα να το δω με λογική, πρόσθεσε αναφερόμενη στην απόφασή της
Στην απόφαση να προχωρήσει το 2022 στην κρυοσυντήρηση ωαρίων αναφέρθηκε η Τέα Πρέλεβιτς. Η επιχειρηματίας εξήγησε πως έκανε τη συγκεκριμένη κίνηση ως δώρο στον εαυτό της, όταν συμπλήρωσε τα 30ά της γενέθλια. Παρότι δεν την άγχωνε η σκέψη της μητρότητας, ο βιολογικός παράγοντας την έκανε να ενεργήσει με βάση τη λογική.
«Η κρυοσυντήρηση ωαρίων ήταν το δώρο που έκανα στον εαυτό μου, όταν έγινα 30 ετών. Μου το είχε πει η μητέρα μου ότι υπάρχει αυτό και να το σκεφτώ. Υπήρχαν πολλοί παράγοντες που έπαιξαν ρόλο, οι γυναίκες κάνουν παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά δεν παύει να τρέχει αυτό το βιολογικό ρολόι και να υπάρχει η πίεση της κοινωνίας. Είχα κλείσει τα 30 και αποφάσισα να το δω με λογική. Δεν είναι ότι είχα αγχωθεί για τη μητρότητα και το μέλλον», δήλωσε.
