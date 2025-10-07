Τέα Πρέλεβιτς: Η κρυοσυντήρηση ωαρίων ήταν το δώρο που έκανα στον εαυτό μου όταν έγινα 30 ετών
GALA
Τέα Πρέλεβιτς Κατάψυξη ωαρίων

Τέα Πρέλεβιτς: Η κρυοσυντήρηση ωαρίων ήταν το δώρο που έκανα στον εαυτό μου όταν έγινα 30 ετών

Αποφάσισα να το δω με λογική, πρόσθεσε αναφερόμενη στην απόφασή της

Τέα Πρέλεβιτς: Η κρυοσυντήρηση ωαρίων ήταν το δώρο που έκανα στον εαυτό μου όταν έγινα 30 ετών
26 ΣΧΟΛΙΑ
Στην απόφαση να προχωρήσει το 2022 στην κρυοσυντήρηση ωαρίων αναφέρθηκε η Τέα Πρέλεβιτς. Η επιχειρηματίας εξήγησε πως έκανε τη συγκεκριμένη κίνηση ως δώρο στον εαυτό της, όταν συμπλήρωσε τα 30ά της γενέθλια. Παρότι δεν την άγχωνε η σκέψη της μητρότητας, ο βιολογικός παράγοντας την έκανε να ενεργήσει με βάση τη λογική. 

Η Τέα Πρέλεβιτς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, και παρουσίασε την σκέψη πίσω από την κρυοσυντήρηση ωαρίων, αναφέροντας πως η ιδέα προήλθε από τη μητέρα της. Αφού την επεξεργάστηκε, και έλαβε υπόψιν της διάφορους παράγοντες, αποφάσισε τελικά να προχωρήσει.  

«Η κρυοσυντήρηση ωαρίων ήταν το δώρο που έκανα στον εαυτό μου, όταν έγινα 30 ετών. Μου το είχε πει η μητέρα μου ότι υπάρχει αυτό και να το σκεφτώ. Υπήρχαν πολλοί παράγοντες που έπαιξαν ρόλο, οι γυναίκες κάνουν παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά δεν παύει να τρέχει αυτό το βιολογικό ρολόι και να υπάρχει η πίεση της κοινωνίας. Είχα κλείσει τα 30 και αποφάσισα να το δω με λογική. Δεν είναι ότι είχα αγχωθεί για τη μητρότητα και το μέλλον», δήλωσε.

Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: NDPPHOTO

Ειδήσεις σήμερα:

7 Οκτωβρίου 2023: Δύο χρόνια από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ - Σφαγές, βιασμοί και απαγωγές σε κιμπούτζ και μουσικά φεστιβάλ

Μεταναστευτικό: Όποιος παίρνει άσυλο θα πρέπει να εργάζεται - Πώς θα λειτουργήσουν οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης

Τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με την OpenAI
26 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης