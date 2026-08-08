«Δεν είναι η Τζορτζίνα»: Απίστευτο σκηνικό στη Μαδέιρα, χιλιάδες έξω από εκκλησία περίμεναν τον γάμο του Ρονάλντο και είδαν άλλο ζευγάρι, η αντίδραση του Πορτογάλου σταρ

Το σχόλιο του Ρονάλντο με emoji που δακρύζουν από τα γέλια Μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σχολίασε κάτω από βίντεο της «Jornal da Madeira» όπου απεικονίζει τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από τον καθεδρικό. Ο ποδοσφαιριστής πόσταρε emoji που δακρύζουν από τα γέλια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη JM Madeira (@jm_madeira)



Η σελίδα του καθεδρικού ναού στο Facebook δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο του Φάμπιο και της Νικόλ σχολιάζοντας: «Μετά από πολλή σύγχυση στο δρόμο με τόσους δημοσιογράφους και τουρίστες, επιτέλους καταφέραμε να κλείσουμε την εκκλησία και να γιορτάσουμε».





Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει επανειλημμένα σενάρια γύρω από έναν πιθανό γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα Ροντρίγκες.Μεταξύ άλλων, αναρτήσεις που έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριζαν ότι το ζευγάρι επρόκειτο να παντρευτεί την 1η Αυγούστου στο ιστορικό συγκρότημα Quinta da Regaleira, στη Σίντρα της Πορτογαλίας.Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, ωστόσο, διαψεύστηκαν, ενώ στο πορτογαλικό τηλεοπτικό δίκτυο είχε κυκλοφορήσει ακόμη και πλαστή πρόσκληση γάμου. Το περιοδικό HOLA! ήταν μεταξύ των μέσων που αμφισβήτησαν τις σχετικές πληροφορίες, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο χώρος παρέμενε κανονικά ανοιχτός για τους επισκέπτες την ημερομηνία κατά την οποία υποτίθεται ότι θα πραγματοποιούνταν η τελετή.Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες γνωρίστηκαν στη Μαδρίτη, όταν εκείνη εργαζόταν σε κατάστημα της Gucci. Η σχέση τους μετρά πλέον αρκετά χρόνια, ενώ τον Αύγουστο του 2025 έγινε γνωστό ότι αρραβωνιάστηκαν.