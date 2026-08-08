ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Κω: Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, δείτε φωτογραφίες

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι πήρε ευχή για το μωρό της, οι φωτογραφίες από τον Άγιο Νεκτάριο
GALA
Ελίζαμπεθ Ελέτσι Νεκτάριος Λεμονίδης Άγιος Νεκτάριος

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι πήρε ευχή για το μωρό της, οι φωτογραφίες από τον Άγιο Νεκτάριο

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι μαζί με τον σύζυγό της πήγαν στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στη Βούλα

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι πήρε ευχή για το μωρό της, οι φωτογραφίες από τον Άγιο Νεκτάριο
21 ΣΧΟΛΙΑ
Ελίζαμπεθ Ελέτσι και Νεκτάριος Λεμονίδης έγιναν γονείς για πρώτη φορά. Η πρώην παίκτρια του «Survivor»  έφερε στη ζωή τον γιο της στις 26 Μαΐου, ενώ βρισκόταν στην 31η εβδομάδα της κύησης με το νεογέννητο να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και να παίρνει εξιτήριο. 

Το Σάββατο (8/8) η Ελίζαμπεθ Ελέτσι δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι μαζί με τον σύζυγό της, πήγαν στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στη Βούλα και πήραν την ευχή για το μωρό τους: 

«Σήμερα πήραμε την ευχή για τον γιο μας, στον Άγιο Νεκτάριο, τον προστάτη του.

Μια τόσο ξεχωριστή στιγμή, γεμάτη ευλογία, αγάπη και συγκίνηση.

Να είσαι πάντα γερός, φωτισμένος και προστατευμένος από τον Άγιό σου γιε μου.

Η ευχή του Αγίου Νεκταρίου να σε συνοδεύει σε κάθε σου βήμα».

elechi__1_
elechi__11_
elechi__10_
elechi__9_
elechi__8_
elechi__7_
elechi__6_
elechi__5_
elechi__4_
elechi__3_
elechi__2_


21 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης