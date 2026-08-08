Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι πήρε ευχή για το μωρό της, οι φωτογραφίες από τον Άγιο Νεκτάριο
Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι πήρε ευχή για το μωρό της, οι φωτογραφίες από τον Άγιο Νεκτάριο
Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι μαζί με τον σύζυγό της πήγαν στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στη Βούλα
Ελίζαμπεθ Ελέτσι και Νεκτάριος Λεμονίδης έγιναν γονείς για πρώτη φορά. Η πρώην παίκτρια του «Survivor» έφερε στη ζωή τον γιο της στις 26 Μαΐου, ενώ βρισκόταν στην 31η εβδομάδα της κύησης με το νεογέννητο να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και να παίρνει εξιτήριο.
Το Σάββατο (8/8) η Ελίζαμπεθ Ελέτσι δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι μαζί με τον σύζυγό της, πήγαν στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στη Βούλα και πήραν την ευχή για το μωρό τους:
«Σήμερα πήραμε την ευχή για τον γιο μας, στον Άγιο Νεκτάριο, τον προστάτη του.
Μια τόσο ξεχωριστή στιγμή, γεμάτη ευλογία, αγάπη και συγκίνηση.
Να είσαι πάντα γερός, φωτισμένος και προστατευμένος από τον Άγιό σου γιε μου.
Η ευχή του Αγίου Νεκταρίου να σε συνοδεύει σε κάθε σου βήμα».
Το Σάββατο (8/8) η Ελίζαμπεθ Ελέτσι δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι μαζί με τον σύζυγό της, πήγαν στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στη Βούλα και πήραν την ευχή για το μωρό τους:
«Σήμερα πήραμε την ευχή για τον γιο μας, στον Άγιο Νεκτάριο, τον προστάτη του.
Μια τόσο ξεχωριστή στιγμή, γεμάτη ευλογία, αγάπη και συγκίνηση.
Να είσαι πάντα γερός, φωτισμένος και προστατευμένος από τον Άγιό σου γιε μου.
Η ευχή του Αγίου Νεκταρίου να σε συνοδεύει σε κάθε σου βήμα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα