Έλλη Κοκκίνου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στη Σέριφο
Η τραγουδίστρια ανάρτησε στιγμιότυπό της από την παραλία
Φωτογραφίες από τη σύντομη απόδραση που έκανε στη Σέριφο μοιράστηκε η Έλλη Κοκκίνου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε για τρεις ημέρες στο νησί των Κυκλάδων και ανάμεσα στις εικόνες που κοινοποίησε από τις διακοπές της, ξεχώρισε και μία λήψη της με κίτρινο μπικίνι στην παραλία.
Σε άλλα στιγμιότυπα, η Έλλη Κοκκίνου έδειξε σημεία από τη Σέριφο που της κέντρισαν το ενδιαφέρον. «Τρεις υπέροχες μέρες στην όμορφη Σέριφο» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
