Έλλη Κοκκίνου για τον γιο της: Είναι ο άντρας δίπλα μου, είναι προστατευτικός
Έλλη Κοκκίνου για τον γιο της: Είναι ο άντρας δίπλα μου, είναι προστατευτικός

Έχουμε σχέση ώστε να με ρωτήσει εκείνος για κάποιον σύντροφό μου ή εγώ για κάποια δική του, πρόσθεσε η τραγουδίστρια

Γεωργία Κοτζιά
Στη σχέση με τον 17χρονο γιο της αναφέρθηκε η Έλλη Κοκκίνου, εξηγώντας ότι στέκεται πάντα δίπλα της, χωρίς ωστόσο να παρεμβαίνει ο ένας στην προσωπική ζωή του άλλου.

Η τραγουδίστρια ανέφερε, ότι έχει στενή και ισορροπημένη επαφή με τον γιο της, Αλέξανδρο, ο οποίος όπως είπε, τη φροντίζει δείχνοντας προστατευτικότητα, ενώ όταν το κρίνει αναγκαίο τη στηρίζει ψυχολογικά.

Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, η Έλλη Κοκκίνου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» λέγοντας μεταξύ άλλων  πως μιλάει ανοιχτά με τον γιο της για τις προσωπικές τους σχέσεις, χωρίς να προσπαθούν να επηρεάσει ο ένας τον άλλον σε ό,τι αφορά την επιλογή συντρόφου.

«Ο γιος μου 17, είναι αντράκι. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, είναι ήρεμη η σχέση μας. Είναι ο άντρας δίπλα μου, είναι προστατευτικός να μην αρρωστήσω, να μην κινδυνεύσω, να με στηρίξει αν έχω άγχος αν όλα πάνε καλά και μην αγχώνεσαι. Έχουμε σχέση ώστε να με ρωτήσει εκείνος για κάποιο σύντροφό μου ή εγώ για κάποια σύντροφό του. Δεν έχει χρειαστεί να επηρεάσουμε ο ένας τον άλλο. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, δεν έχει χρειαστεί. Πιστεύω ότι σαν μαμά δεν θα το έκανα σε εκείνον γιατί όταν πας κόντρα στο παιδί, θα γίνει χειρότερο» δήλωσε η τραγουδίστρια.

