Έλλη Κοκκίνου για τον γιο της: Είναι ο άντρας δίπλα μου, είναι προστατευτικός
Έλλη Κοκκίνου για τον γιο της: Είναι ο άντρας δίπλα μου, είναι προστατευτικός
Έχουμε σχέση ώστε να με ρωτήσει εκείνος για κάποιον σύντροφό μου ή εγώ για κάποια δική του, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Στη σχέση με τον 17χρονο γιο της αναφέρθηκε η Έλλη Κοκκίνου, εξηγώντας ότι στέκεται πάντα δίπλα της, χωρίς ωστόσο να παρεμβαίνει ο ένας στην προσωπική ζωή του άλλου.
Η τραγουδίστρια ανέφερε, ότι έχει στενή και ισορροπημένη επαφή με τον γιο της, Αλέξανδρο, ο οποίος όπως είπε, τη φροντίζει δείχνοντας προστατευτικότητα, ενώ όταν το κρίνει αναγκαίο τη στηρίζει ψυχολογικά.
Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, η Έλλη Κοκκίνου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» λέγοντας μεταξύ άλλων πως μιλάει ανοιχτά με τον γιο της για τις προσωπικές τους σχέσεις, χωρίς να προσπαθούν να επηρεάσει ο ένας τον άλλον σε ό,τι αφορά την επιλογή συντρόφου.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια ανέφερε, ότι έχει στενή και ισορροπημένη επαφή με τον γιο της, Αλέξανδρο, ο οποίος όπως είπε, τη φροντίζει δείχνοντας προστατευτικότητα, ενώ όταν το κρίνει αναγκαίο τη στηρίζει ψυχολογικά.
Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, η Έλλη Κοκκίνου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» λέγοντας μεταξύ άλλων πως μιλάει ανοιχτά με τον γιο της για τις προσωπικές τους σχέσεις, χωρίς να προσπαθούν να επηρεάσει ο ένας τον άλλον σε ό,τι αφορά την επιλογή συντρόφου.
Δείτε το βίντεο
«Ο γιος μου 17, είναι αντράκι. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, είναι ήρεμη η σχέση μας. Είναι ο άντρας δίπλα μου, είναι προστατευτικός να μην αρρωστήσω, να μην κινδυνεύσω, να με στηρίξει αν έχω άγχος αν όλα πάνε καλά και μην αγχώνεσαι. Έχουμε σχέση ώστε να με ρωτήσει εκείνος για κάποιο σύντροφό μου ή εγώ για κάποια σύντροφό του. Δεν έχει χρειαστεί να επηρεάσουμε ο ένας τον άλλο. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, δεν έχει χρειαστεί. Πιστεύω ότι σαν μαμά δεν θα το έκανα σε εκείνον γιατί όταν πας κόντρα στο παιδί, θα γίνει χειρότερο» δήλωσε η τραγουδίστρια.
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα
Η καταγγελία που «ξήλωσε» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ - Τι είπε στο τηλέφωνο ο άγνωστος
Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή - Η ιστορία του χαρισματικού performer
Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα
Η καταγγελία που «ξήλωσε» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ - Τι είπε στο τηλέφωνο ο άγνωστος
Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή - Η ιστορία του χαρισματικού performer
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα