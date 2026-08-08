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Στο νοσοκομείο η Ιωάννα Τούνη με τροφική δηλητηρίαση: «Τι μάτι πρέπει να έχω φάει», δείτε βίντεο
Στο νοσοκομείο η Ιωάννα Τούνη με τροφική δηλητηρίαση: «Τι μάτι πρέπει να έχω φάει», δείτε βίντεο
Η influencer, μέσα από story στο Instagram ενημέρωσε πως της χορηγήθηκαν ορός και αντιβίωση
Μία περιπέτεια με την υγεία της πέρασε η Ιωάννα Τούνη που βρέθηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας τροφικής δηλητηρίασης.
Η influencer, μέσα από story στο Instagram ενημέρωσε πως πέρασε το χθεσινό βράδυ στο νοσοκομείο όπου της χορηγήθηκαν ορός και αντιβίωση.
Όπως ενημέρωσε η ίδια στα social media: «Τι μάτι πρέπει να έχω φάει… Χθες έβγαλα όλο το βράδυ στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση. Χάλια, χάλια…. Ακόμα συνέρχομαι να ξέρεις, αν δεν είχα πάει χθες στο νοσοκομείο να βάλω δύο λίτρα ορούς και αντιβιώσεις, σίγουρα δεν θα πετούσα σήμερα. Τώρα σέρνομαι, ελπίζω να συνέλθω γιατί και μόνο που σκέφτομαι τις…. 100 ώρες πτήσης κουράζομαι. Αχ Θεέ μου…».
Η influencer, μέσα από story στο Instagram ενημέρωσε πως πέρασε το χθεσινό βράδυ στο νοσοκομείο όπου της χορηγήθηκαν ορός και αντιβίωση.
Όπως ενημέρωσε η ίδια στα social media: «Τι μάτι πρέπει να έχω φάει… Χθες έβγαλα όλο το βράδυ στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση. Χάλια, χάλια…. Ακόμα συνέρχομαι να ξέρεις, αν δεν είχα πάει χθες στο νοσοκομείο να βάλω δύο λίτρα ορούς και αντιβιώσεις, σίγουρα δεν θα πετούσα σήμερα. Τώρα σέρνομαι, ελπίζω να συνέλθω γιατί και μόνο που σκέφτομαι τις…. 100 ώρες πτήσης κουράζομαι. Αχ Θεέ μου…».
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