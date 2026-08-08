Συνδικαλιστής ψαράς που αποχώρησε από την Ελπίδα της Καρυστιανού, της ζητά να τον προστατέψει: Καταγγέλλει μεθοδευμένη σπίλωση από μέλη του κόμματος
Συνδικαλιστής ψαράς που αποχώρησε από την Ελπίδα της Καρυστιανού, της ζητά να τον προστατέψει: Καταγγέλλει μεθοδευμένη σπίλωση από μέλη του κόμματος
Τα πυρά του Τάκη Κοτσόργιου στρέφονται κατά του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου Δημήτρη Παναγιωτόπουλου, ο οποίος φέρεται να κατέχει και να επικαλείται συκοφαντικές επιστολές, που διακινούνται παρασκηνιακά, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στους «καταγγελλόμενους» να υπερασπιστούν την τιμή και την υπόληψή τους
Απόπειρα μεθοδευμένης σπίλωσης της τιμής και της υπόληψής του καταγγέλλει δημοσίως ο συνδικαλιστής ψαράς Δημήτρης (Τάκης) Κοτσόργιος, πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου Παράκτιων Αλιευτικών Συλλόγων, καλώντας την πρόεδρο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού να αποπέμψει από το κόμμα της τους κακοήθεις συκοφάντες, μεταξύ των οποίων και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, που θυμίζουν, όπως γράφει σε αναρτήσεις του, τους κουκουλοφόρους της Κατοχής.
Τα πυρά του συνδικαλιστή, που αποχώρησε πρόσφατα από την «Ελπίδα», στρέφονται κατά του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου Δημήτρη Παναγιωτόπουλου, ο οποίος φέρεται να κατέχει και να επικαλείται συκοφαντικές επιστολές, που διακινούνται παρασκηνιακά, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στους «καταγγελλόμενους» να υπερασπιστούν την τιμή και την υπόληψή τους. Σύμφωνα με πολλά από τα απελθόντα στελέχη της «Ελπίδας», παρόμοιες «κυπατζίδικες μέθοδοι» έχουν ευρεία διάδοση στα εσωτερικά «ξεκαθαρίσματα» του κόμματος Καρυστιανού - Γρατσία - Γαλανού.
Ακολουθούν οι αναρτήσεις του Τάκη Κοτσόργιου στο Facebook για την προσπάθεια συκοφάντησής του, που συνεχίστηκε, όπως ο ίδιος λέει, με την τηλεοπτική στοχοποίησή του από τη Μαρία Γρατσία:
Η «δημόσια επιστολή - καταγγελία» όπως τη δημοσίευσε ο κ. Κοτσόργιος:
Τελευταια παρατηρειται μια ανεφ προιγουμενου λασπολογια στο προσωπο μου χωρις να μου δινεται η δυνατοτητα αμυνας απεναντι σε αυτους τους ανθρωπους που φορωντας την κουκουλα της ανωνυμιας η ακομα και της αποκρυψης του ονοματος τους διασπειρουν συκοφαντικες και φευδεις πληροφοριες μεσω μηνυματων σε μελη του κομματος και σε μη μελη με σκοπο να αποδομησουν ανθρωπους που τρεμουν να τους αντιμετωπισουν δημοσια .
Εφτασε στα χερια μου ένα τετοιο μηνυμα και όταν το διαβασα πραγματικα προβληματισθηκα πολύ σοβαρα , για την κακοηθεια όχι μονο των δυο ανθρωπων που εστειλαν τις επιστολες τοσο , οσο για τον ανθρωπο που τις αναπαραγει πιστευοντας ότι με αυτό τον τροπο θα με πληξει πολιτικα .
Δεν ξερω που αλλου το εχει στειλει αυτό το μηνυμα και δεν με απασχολει , εκεινο όμως που εχει σημασια είναι ότι νομικος και στελεχος του πολιτικου συμβουλιου του κομματος <<Ελπιδα για την Δημοκρατια >> επιχειρει με τροπους που θυμιζουν τους κουκουλουφορους της Γερμανικης κατοχης να πληξει την τιμη και την υποληψη , ενός πολιτη .
Τις συκοφαντικες αυτές επιστολες αν και τις γνωριζαν ΟΛΟΙ στο Π.Σ αλλα ποτε δεν με καλεσαν ώστε να μου δωσουν το δικαιωμα να υπερασπιστω τον εαυτο μου όπως θα επρεπε.
Δεν γνωριζω αν είναι και η προεδρος του κομματος ενημερη . Αν είναι όμως τοτε μπαινει θεμα ηθικο και πολιτικο και γι αυτην . Σε κάθε περιπτωση εχει ηθικη και πολιτικη υποχρεωση να αποπεμψει ολους αυτους που γνωριζαν για αυτές τις συκοφαντικες επιστολες και απλα καποιοι σιωπουσαν και καποιοι αλλοι τις χρησιμοποιουσαν για λογους ακατανοητους από εμενα.
Αν πραγματικα ηθελαν δικαιοσυνη θα υπηρχε υπευθυνη διαχειρηση , θα ενημερωναν και εμενα και επι πλεον θα φροντιζαν να αποκτησουν πραγματικη γνωση για τα αναφερομενα στις επιστολες . Αν πραγματικα ηθελαν θα μπορουσαν για τον ανθρωπο που μιλαει εκ μερους <<σωματειου >> τον γνωστο σε ολους στην περιοχη Μ.Ε.Π Αιτωλικου ( θεοδωρο ) να μιλησουν με τον σημερινο δημαρχο και τον προιγουμενο την εισαγγελια Μεσολογγιου την πρωην ανακριτρια Μεσολογγιου που πλεον είναι στην Θεσσαλονικη καθως και με τον προεδρο του αλιευτικου συλλογου Μεσολογγιου - Αιτωλικου - Οινιαδων . Δεν το εκαναν όμως
ΓΙΑΤΙ ???
Φαινεται λοιπον ξεκαθαρα ότι οι ανθρωποι αυτοι δεν διαφερουν σε τιοτα στη νοοτροπια και στην προσεγγιση από τους λεγομενους συστημικοης πολιτικους αφου χρησιμοποιουν τις ιδιες πρακτικες .
ΚΑΛΩ:
Την προεδρο του κομματος <<Ελπιδα για την Δημοκρατια >> κυρια Καρυστιανου με δεδομενη την πιστη της στο τετραπτυχο << Δημοκρατια – Δικαιοσυνη - Διαφανεια - Λογοδοσια να καλεσει ολους αυτους που γνωριζαν αλλα δεν εκαναν αυτό που επρεπε στην περιπτωση αυτή και οι οποιοι προσπαθησαν να σπιλωσουν την τιμη και την υποληψη μου διακινοντας το υλικο αυτό και να τους αποπεμψει ΑΜΕΣΑ από το κομμα μονο και μονο για λογους αρχης , γιατι δεν σεβαστηκαν την Δικαιοσυνη την Δημοκρατια και την Τιμη ενός ανθρωπου .
Κυρια προεδρε πιστευω ότι θα σταθειτε στο υψος πραγματικα των περιστασεων και θα κανετε αυτό που ΠΡΕΠΕΙ .
Το «κάλεσμα» που δημοσίευσε ο κ. Κοτσόργιος:
Νοιωθω την αναγκη προκειμενου να υπερασπιστω τον εαυτο μου από μια ανεφ προιγουμενου κακοηθη και συκοφαντικη δυσφημιση να καλεσω Δημοσια τον καθηγητη της νομικης και μελος του Πολιτικου Συμβουλιου του κομματος << Ελπιδα για την Δημοκρατια >> κυριο Παναγιωτοπουλο Δημητριο να μου δωσει ΔΗΜΟΣΙΑ την συγκαταθεση του προκειμενου να δημοσιοποιησω τηλεφωνικο μηνυμα του που εσταλει σε πολιτη και που αφορα εμενα .
Γνωριζει ο κυριος καθηγητης αυτο που διδασκουν στους πρωτοετεις φοιτητες της νομικης ότι το δικαιο της χωρας μας είναι δικαιο υπερ του αδυνατου και πολύ περισσοτερο γνωριζοντας ότι στην προκειμενη περιπτωση εγω ειμαι ο αδυνατος γιατι δεν μπορω να αμυνθω απεναντι σε ανθρωπους που καποιοι τους κρατουν στην ανωνυμια και γι αυτό τον λογο εχει Ηθικη και Πολιτικη υποχρεωση να δωσει ΑΜΕΣΑ την συγκαταθεση του .
Μεσολογγι 07/08/2026
Κοτσοργιος Δημητριος
Ψαρας
Τα πυρά του συνδικαλιστή, που αποχώρησε πρόσφατα από την «Ελπίδα», στρέφονται κατά του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου Δημήτρη Παναγιωτόπουλου, ο οποίος φέρεται να κατέχει και να επικαλείται συκοφαντικές επιστολές, που διακινούνται παρασκηνιακά, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στους «καταγγελλόμενους» να υπερασπιστούν την τιμή και την υπόληψή τους. Σύμφωνα με πολλά από τα απελθόντα στελέχη της «Ελπίδας», παρόμοιες «κυπατζίδικες μέθοδοι» έχουν ευρεία διάδοση στα εσωτερικά «ξεκαθαρίσματα» του κόμματος Καρυστιανού - Γρατσία - Γαλανού.
Ακολουθούν οι αναρτήσεις του Τάκη Κοτσόργιου στο Facebook για την προσπάθεια συκοφάντησής του, που συνεχίστηκε, όπως ο ίδιος λέει, με την τηλεοπτική στοχοποίησή του από τη Μαρία Γρατσία:
Η «δημόσια επιστολή - καταγγελία» όπως τη δημοσίευσε ο κ. Κοτσόργιος:
Τελευταια παρατηρειται μια ανεφ προιγουμενου λασπολογια στο προσωπο μου χωρις να μου δινεται η δυνατοτητα αμυνας απεναντι σε αυτους τους ανθρωπους που φορωντας την κουκουλα της ανωνυμιας η ακομα και της αποκρυψης του ονοματος τους διασπειρουν συκοφαντικες και φευδεις πληροφοριες μεσω μηνυματων σε μελη του κομματος και σε μη μελη με σκοπο να αποδομησουν ανθρωπους που τρεμουν να τους αντιμετωπισουν δημοσια .
Εφτασε στα χερια μου ένα τετοιο μηνυμα και όταν το διαβασα πραγματικα προβληματισθηκα πολύ σοβαρα , για την κακοηθεια όχι μονο των δυο ανθρωπων που εστειλαν τις επιστολες τοσο , οσο για τον ανθρωπο που τις αναπαραγει πιστευοντας ότι με αυτό τον τροπο θα με πληξει πολιτικα .
Δεν ξερω που αλλου το εχει στειλει αυτό το μηνυμα και δεν με απασχολει , εκεινο όμως που εχει σημασια είναι ότι νομικος και στελεχος του πολιτικου συμβουλιου του κομματος <<Ελπιδα για την Δημοκρατια >> επιχειρει με τροπους που θυμιζουν τους κουκουλουφορους της Γερμανικης κατοχης να πληξει την τιμη και την υποληψη , ενός πολιτη .
Τις συκοφαντικες αυτές επιστολες αν και τις γνωριζαν ΟΛΟΙ στο Π.Σ αλλα ποτε δεν με καλεσαν ώστε να μου δωσουν το δικαιωμα να υπερασπιστω τον εαυτο μου όπως θα επρεπε.
Δεν γνωριζω αν είναι και η προεδρος του κομματος ενημερη . Αν είναι όμως τοτε μπαινει θεμα ηθικο και πολιτικο και γι αυτην . Σε κάθε περιπτωση εχει ηθικη και πολιτικη υποχρεωση να αποπεμψει ολους αυτους που γνωριζαν για αυτές τις συκοφαντικες επιστολες και απλα καποιοι σιωπουσαν και καποιοι αλλοι τις χρησιμοποιουσαν για λογους ακατανοητους από εμενα.
Αν πραγματικα ηθελαν δικαιοσυνη θα υπηρχε υπευθυνη διαχειρηση , θα ενημερωναν και εμενα και επι πλεον θα φροντιζαν να αποκτησουν πραγματικη γνωση για τα αναφερομενα στις επιστολες . Αν πραγματικα ηθελαν θα μπορουσαν για τον ανθρωπο που μιλαει εκ μερους <<σωματειου >> τον γνωστο σε ολους στην περιοχη Μ.Ε.Π Αιτωλικου ( θεοδωρο ) να μιλησουν με τον σημερινο δημαρχο και τον προιγουμενο την εισαγγελια Μεσολογγιου την πρωην ανακριτρια Μεσολογγιου που πλεον είναι στην Θεσσαλονικη καθως και με τον προεδρο του αλιευτικου συλλογου Μεσολογγιου - Αιτωλικου - Οινιαδων . Δεν το εκαναν όμως
ΓΙΑΤΙ ???
Φαινεται λοιπον ξεκαθαρα ότι οι ανθρωποι αυτοι δεν διαφερουν σε τιοτα στη νοοτροπια και στην προσεγγιση από τους λεγομενους συστημικοης πολιτικους αφου χρησιμοποιουν τις ιδιες πρακτικες .
ΚΑΛΩ:
Την προεδρο του κομματος <<Ελπιδα για την Δημοκρατια >> κυρια Καρυστιανου με δεδομενη την πιστη της στο τετραπτυχο << Δημοκρατια – Δικαιοσυνη - Διαφανεια - Λογοδοσια να καλεσει ολους αυτους που γνωριζαν αλλα δεν εκαναν αυτό που επρεπε στην περιπτωση αυτή και οι οποιοι προσπαθησαν να σπιλωσουν την τιμη και την υποληψη μου διακινοντας το υλικο αυτό και να τους αποπεμψει ΑΜΕΣΑ από το κομμα μονο και μονο για λογους αρχης , γιατι δεν σεβαστηκαν την Δικαιοσυνη την Δημοκρατια και την Τιμη ενός ανθρωπου .
Κυρια προεδρε πιστευω ότι θα σταθειτε στο υψος πραγματικα των περιστασεων και θα κανετε αυτό που ΠΡΕΠΕΙ .
Το «κάλεσμα» που δημοσίευσε ο κ. Κοτσόργιος:
Νοιωθω την αναγκη προκειμενου να υπερασπιστω τον εαυτο μου από μια ανεφ προιγουμενου κακοηθη και συκοφαντικη δυσφημιση να καλεσω Δημοσια τον καθηγητη της νομικης και μελος του Πολιτικου Συμβουλιου του κομματος << Ελπιδα για την Δημοκρατια >> κυριο Παναγιωτοπουλο Δημητριο να μου δωσει ΔΗΜΟΣΙΑ την συγκαταθεση του προκειμενου να δημοσιοποιησω τηλεφωνικο μηνυμα του που εσταλει σε πολιτη και που αφορα εμενα .
Γνωριζει ο κυριος καθηγητης αυτο που διδασκουν στους πρωτοετεις φοιτητες της νομικης ότι το δικαιο της χωρας μας είναι δικαιο υπερ του αδυνατου και πολύ περισσοτερο γνωριζοντας ότι στην προκειμενη περιπτωση εγω ειμαι ο αδυνατος γιατι δεν μπορω να αμυνθω απεναντι σε ανθρωπους που καποιοι τους κρατουν στην ανωνυμια και γι αυτό τον λογο εχει Ηθικη και Πολιτικη υποχρεωση να δωσει ΑΜΕΣΑ την συγκαταθεση του .
Μεσολογγι 07/08/2026
Κοτσοργιος Δημητριος
Ψαρας
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