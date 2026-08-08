Συνδικαλιστής ψαράς που αποχώρησε από την Ελπίδα της Καρυστιανού, της ζητά να τον προστατέψει: Καταγγέλλει μεθοδευμένη σπίλωση από μέλη του κόμματος

Τα πυρά του Τάκη Κοτσόργιου στρέφονται κατά του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου Δημήτρη Παναγιωτόπουλου, ο οποίος φέρεται να κατέχει και να επικαλείται συκοφαντικές επιστολές, που διακινούνται παρασκηνιακά, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στους «καταγγελλόμενους» να υπερασπιστούν την τιμή και την υπόληψή τους