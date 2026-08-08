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Σοβαρό τροχαίο από αναστροφή ΙΧ στην Αθηνών-Σουνίου: Συγκρούστηκε με μηχανή της ΔΙΑΣ, δύο αστυνομικοί τραυματίες, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Αστυνομικοί Τραυματίες Λαγονήσι

Σοβαρό τροχαίο από αναστροφή ΙΧ στην Αθηνών-Σουνίου: Συγκρούστηκε με μηχανή της ΔΙΑΣ, δύο αστυνομικοί τραυματίες, βίντεο

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες από το τροχαίο στο Λαγονήσι, το όχημα φέρεται να είχε ενοικιαστεί από τουρίστες - Στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο οι δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο από αναστροφή ΙΧ στην Αθηνών-Σουνίου: Συγκρούστηκε με μηχανή της ΔΙΑΣ, δύο αστυνομικοί τραυματίες, βίντεο
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Δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τραυματίστηκαν όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο Λαγονήσι.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να επιχείρησε αναστροφή στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο ύψος της παραλίας Πεύκο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μηχανή, σύμφωνα με τη δημοτική σύμβουλο του Δήμου Σαρωνικού και τηλεοπτική παρουσιάστρια, Νάταλι Κάκκαβα, που έκανε στο Facebook σχετική ανάρτηση, την οποία συνόδευσε και με βίντεο από το τροχαίο.

Οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν, διακομίστηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του ενός εμπνέει μεγαλύτερη ανησυχία. 

Στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, κατά πληροφορίες, που το είχαν νοικιάσει.

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