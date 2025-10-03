Diddy: Σήμερα ανακοινώνεται η ποινή του - Στο πλευρό του η οικογένειά του
Ο ράπερ έχει κριθεί ένοχος για μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία
Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί ποινή για τον Diddy, με την οικογένειά του να βρίσκεται στο πλευρό του.
Ο 55χρονος ράπερ έχει κριθεί ένοχος για μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία, ενώ απαλλάχθηκε από τις σοβαρότερες κατηγορίες περί sex trafficking και συνωμοσίας εκβιασμού. Οι συνήγοροί του είχαν ζητήσει άμεση αποφυλάκιση, με το αίτημα να απορρίπτεται.
Το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου η μητέρα του Diddy, Τζάνις, έφτασε στο δικαστήριο, φορώντας λευκό κοστούμι. Το «παρών» έδωσαν επίσης οι γιοι του, Κουίνσι, Τζάστιν και Κρίστιαν, καθώς και οι τρεις από τις τέσσερις κόρες του.
Μία μέρα πριν την ανακοίνωση της ποινής του ο Diddy έστειλε μια επιστολή προς τους δικαστές, ζητώντας συγγνώμη για τον πόνο που προκάλεσε και αναγνωρίζοντας ότι έχει κάνει πολλά λάθη.
«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ζητήσω συγνώμη και να πω πόσο ειλικρινά λυπάμαι για όλο τον πόνο και τη βλάβη που προκάλεσα σε άλλους με τη συμπεριφορά μου. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και λογοδοτώ για τα παλιά μου λάθη». Αναγνώρισε επίσης ότι έχει «κάνει πολλά λάθη» και «δεν τα αποφεύγει πλέον», έγραψε.
Ο Σον Κομπς συνέχισε αναφέροντας: «Νιώθω ειλικρινά λύπη για κάτι που δεν θα μπορούσα να συγχωρήσω σε κάποιον άλλο, αν έβαζε τα χέρια του σε μία από τις κόρες μου. Γι’ αυτό είναι τόσο δύσκολο να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Είναι σαν βαθιά πληγή που αφήνει άσχημο σημάδι». Ο ράπερ παραδέχτηκε ότι είχε χαθεί σε «ναρκωτικά και υπερβολές», αναφέροντας πως οι δεκατρείς μήνες φυλάκισης τον έχουν «ταπεινώσει και σπάσει στην καρδιά του», «πνευματικά, σωματικά και ψυχικά». «Ο παλιός μου εαυτός πέθανε στη φυλακή και μια νέα εκδοχή μου γεννήθηκε. Η φυλακή σε αλλάζει ή σε σκοτώνει, εγώ επέλεξα να ζήσω», τόνισε.
«Ζητώ έλεος σήμερα, όχι μόνο για μένα, αλλά για τα παιδιά μου», πρόσθεσε. Κάνοντας μια αναφορά στα επτά του παιδιά, τους τρεις γιους του και τις τέσσερις κόρες του, εξομολογήθηκε ότι απέτυχε ως πατέρας και πρόσθεσε ότι φοβόταν «να περάσει άλλη στιγμή μακριά από τα παιδιά του» και ότι «δεν τον ενδιέφερε πλέον το χρήμα ή η φήμη».
Diddy's family has arrived at court ahead of the disgraced music mogul's sentencing hearing. https://t.co/OLWeRIZjEq pic.twitter.com/vSB7zOQkdX— TMZ (@TMZ) October 3, 2025
